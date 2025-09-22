Panamá, 22 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Liga Junior: goles, empates y triunfos en una intensa jornada dominical

    Jaime Heilbron
    Liga Junior: goles, empates y triunfos en una intensa jornada dominical
    Cortesía: Grupo10.

    La Liga Junior volvió a la acción este domingo 21 de septiembre con seis partidos disputados en el Yappy Park de Brisas del Golf.

    En el primer encuentro de la jornada, los Tigers del Smart Academy empataron 0-0 con los Thunders del Instituto Atenea de Panamá.

    El segundo partido terminó en empate 1-1 entre los Gators del Colegio St. Mary y los Eagles de El Colegio de Panamá. Ricardo De la Guardia (38’) abrió el marcador para los Gators, mientras que Jad Mahmoud (44’) empató para los Eagles.

    En el tercer cotejo, las Águilas del Colegio Javier derrotaron 4-0 a los Mustangs del Panamerican School. Hugo Bonilla (22’, 24’, 32’) marcó un triplete, y Lucas O’Neill (46’) completó la victoria.

    El cuarto enfrentamiento fue triunfo 2-0 de los Brader Raiders sobre los Lions del Colegio Real, con goles de Tomás Valderrama (2’) y Francisco Veltman (ST+2’).

    En el quinto partido, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 1-0 a los Dolphins de la International School of Panama, gracias al tanto de Fabián Álveo (19’).

    El último encuentro de la jornada lo disputaron los Potros del Thomas Jefferson School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Potros ganaron 2-1 con doblete de Luccas Rodríguez (13’, 30’). Sebastián Bennedine (26’) había empatado transitoriamente para los Owls.

    El fútbol sigue

    La Liga Junior volverá a la acción el próximo domingo con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park de Brisas del Golf:

    • 8:30 a.m. – Colegio La Salle vs. Colegio St. Mary

    • 9:30 a.m. – Instituto Atenea vs. El Colegio de Panamá

    • 10:30 a.m. – Smart Academy vs. Panamerican School

    • 11:30 a.m. – Metropolitan School vs. Thomas Jefferson School

    • 12:30 p.m. – Instituto Panamericano vs. Academia Interamericana

    • 1:30 p.m. – Colegio Brader vs. International School of Panama

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Educadores acorralados: multas y descuentos golpean luego del paro de más de dos meses. Leer más