Liga Junior: goles, empates y triunfos en una intensa jornada dominical

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga Junior volvió a la acción este domingo 21 de septiembre con seis partidos disputados en el Yappy Park de Brisas del Golf.

En el primer encuentro de la jornada, los Tigers del Smart Academy empataron 0-0 con los Thunders del Instituto Atenea de Panamá.

El segundo partido terminó en empate 1-1 entre los Gators del Colegio St. Mary y los Eagles de El Colegio de Panamá. Ricardo De la Guardia (38’) abrió el marcador para los Gators, mientras que Jad Mahmoud (44’) empató para los Eagles.

En el tercer cotejo, las Águilas del Colegio Javier derrotaron 4-0 a los Mustangs del Panamerican School. Hugo Bonilla (22’, 24’, 32’) marcó un triplete, y Lucas O’Neill (46’) completó la victoria.

El cuarto enfrentamiento fue triunfo 2-0 de los Brader Raiders sobre los Lions del Colegio Real, con goles de Tomás Valderrama (2’) y Francisco Veltman (ST+2’).

En el quinto partido, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 1-0 a los Dolphins de la International School of Panama, gracias al tanto de Fabián Álveo (19’).

El último encuentro de la jornada lo disputaron los Potros del Thomas Jefferson School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Potros ganaron 2-1 con doblete de Luccas Rodríguez (13’, 30’). Sebastián Bennedine (26’) había empatado transitoriamente para los Owls.

El fútbol sigue

La Liga Junior volverá a la acción el próximo domingo con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park de Brisas del Golf:

8:30 a.m. – Colegio La Salle vs. Colegio St. Mary

9:30 a.m. – Instituto Atenea vs. El Colegio de Panamá

10:30 a.m. – Smart Academy vs. Panamerican School

11:30 a.m. – Metropolitan School vs. Thomas Jefferson School

12:30 p.m. – Instituto Panamericano vs. Academia Interamericana

1:30 p.m. – Colegio Brader vs. International School of Panama