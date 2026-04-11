Panamá, 11 de abril del 2026

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    Liga Junior Sub-14 arranca con duelo de generaciones

    La nueva temporada inicia con generaciones conocidas, favoritos abiertos y jóvenes figuras listas para marcar el rumbo del torneo.

    Jaime Heilbron Ortega
    Liga Junior Sub-14 arranca con duelo de generaciones
    El Colegio La Salle es el campeón defensor de la Liga Junior Sub-14. Cortesía: Grupo10.

    Este domingo inicia un nuevo camino en la Liga Junior Sub-14 con la jornada inaugural del certamen 2026. Una cartelera de seis partidos abrirá la temporada desde el Yappy Park de Paseo del Norte.

    Favoritos y contendientes

    Cuando se trata del fútbol juvenil —especialmente en categorías como la Sub-14— mirar únicamente al año anterior no siempre es suficiente. El fútbol es cíclico a estas edades, con equipos que cambian constantemente de una temporada a otra.

    Las generaciones 2012 y 2013 se vuelven a encontrar tras haber disputado la Liga Junior Sub-12 en el segundo semestre de 2024. En esa ocasión, los Eagles de El Colegio de Panamá se coronaron campeones tras vencer por penales a los Green Panthers del Instituto Panamericano.

    De partida, estos dos equipos se perfilan como los principales candidatos, junto a los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Spartans del Colegio La Salle. Sin embargo, la naturaleza del fútbol estudiantil hace que cualquier predicción temprana sea incierta. El panorama se irá aclarando con el paso de las semanas.

    AIP y La Salle, entre legado y ambición

    Los Fighting Owls de la Academia Interamericana han construido una identidad competitiva en la categoría. Tras quedarse a las puertas de la final en 2022 y 2023, dieron el salto en 2024 al conquistar el título. En 2025 estuvieron cerca de repetir, y ahora buscarán disputar una tercera final consecutiva para consolidar su legado.

    Por su parte, los Spartans del Colegio La Salle también han marcado su camino reciente. Luego de quedarse a un paso en 2022 y 2024, en 2025 alcanzaron la cima al vencer 2-0 a la AIP en la final. Este año intentarán lograr el bicampeonato, algo que solo los Brader Raiders (2022-2023) han conseguido en esta categoría.

    Las joyas que regresan

    Al revisar los nombres propios que regresan, dos destacan de inmediato.

    El primero es Lucas González, delantero de La Salle, quien el año pasado formó una dupla clave rumbo al título. En Sub-12 (2024), registró ocho goles en siete partidos.

    El segundo es Nicolás Suárez, referente ofensivo del Instituto Panamericano. En la temporada pasada anotó cuatro goles en seis partidos, pero en Sub-12 (2024) firmó 12 goles en ocho encuentros. Todo apunta a que será uno de los nombres a seguir.

    Fechas clave del torneo

    • Jornada inaugural: domingo 12 de abril

    • Fase de grupos: 12 de abril al 24 de mayo

    • Cuartos de final: domingo 31 de mayo

    • Semifinales: domingo 7 de junio

    • Gran Final: sábado 13 de junio

    Calendario de la jornada

    Así se jugará la jornada inaugural este domingo, toda desde el Yappy Park de Paseo del Norte:

    El Colegio de Panamá vs. International School of Panama – 8:30 a.m.

    Panamerican School vs. Instituto Enrico Fermi – 9:30 a.m.

    Academia Interamericana vs. Instituto Atenea – 10:30 a.m.

    Smart Academy vs. Metropolitan School – 11:30 a.m.

    Instituto Panamericano vs. Thomas Jefferson School – 12:30 p.m.

    Colegio Brader vs. Colegio La Salle – 1:30 p.m.

    Con generaciones que ya se conocen, aspirantes consolidados y talento emergente en cada equipo,la Liga Junior Sub-14 arranca con un escenario abierto donde cualquier detalle puede marcar el rumbo del campeonato.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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