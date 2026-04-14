Panamá, 14 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Liga Junior Sub-14 inicia con goleadas y duelos cerrados

    Eagles, Enrico Fermi y la Academia Interamericana destacan en el arranque de Liga Junior Sub-14, en una jornada con goleadas, triunfos por la mínima y empates.

    Jaime Heilbron Ortega
    Liga Junior Sub-14 inicia con goleadas y duelos cerrados
    El Instituto Enrico Fermi (izq.) y el IPA (der.) ganaron en la jornada inaugural de Liga Junior. Cortesía: Grupo10.

    Este domingo pasado se jugó la jornada inaugural del torneo 2026 de la Liga Junior Sub-14, con una cartelera de seis enfrentamientos en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    +info

    Goleadas y figuras marcan el arranque de Liga123 Sub-10Atevo Cup define finalistas del Apertura 2026Cuatro empates marcan el arranque de la LigaW Sub-18Liga10 Sub-18 arranca con goles y sorpresas en Yappy Park

    El primer partido de la temporada fue la victoria por la mínima de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Dolphins del International School of Panama. El único gol lo anotó Anthony Sánchez.

    El segundo choque fue un triunfo, también por la mínima, del Instituto Enrico Fermi sobre los Mustangs del Panamerican School. Gustavo Alberto Ávila Vanegas marcó el único tanto del partido.

    En el tercer duelo, los actuales subcampeones, los Fighting Owls de la Academia Interamericana, arrancaron con el pie derecho, venciendo a los Thunders del Instituto Atenea con un contundente 7-0. Tomás Barría anotó un doblete, mientras que Felipe Ugueto, Leopoldo Parilli, Andrés Moses, Alonso Ugueto y Jorge De la Guardia aportaron un gol cada uno.

    En el cuarto encuentro, los Tigers del Smart Academy y los Jaguars del Metropolitan School empataron 1-1. José Ariel Fernández marcó para los Tigers, mientras que Simón Terminiello lo hizo para los Jaguars.

    Los Green Panthers del Instituto Panamericano ganaron el quinto cotejo por 2-1 sobre los Potros del Thomas Jefferson School. Diego Madrid y Nicolás Suárez marcaron para el IPA.

    El último enfrentamiento fue un empate sin goles entre los Brader Raiders y los Spartans del Colegio La Salle, para cerrar la velada inaugural.

    Calendario de la segunda jornada

    La segunda fecha de la Liga Junior Sub-14 se jugará este próximo fin de semana con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park, bajo el siguiente orden:

    Instituto Panamericano vs. Smart Academy – 8:30 a.m.

    Academia Interamericana vs. Metropolitan School – 9:30 a.m.

    Colegio Real vs. Instituto Atenea – 10:30 a.m.

    El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

    Panamerican School vs. Colegio Javier – 12:30 p.m.

    Instituto Enrico Fermi vs. International School – 1:30 p.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Esta es la promotora y el proyecto señalados por descargar aguas contaminadas en el río Matasnillo. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • $7 millones bajo la lupa: Mitradel cuestiona a Conusi y Conato por falta de informes sobre uso de fondos públicos. Leer más