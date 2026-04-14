Liga Junior Sub-14 inicia con goleadas y duelos cerrados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Eagles, Enrico Fermi y la Academia Interamericana destacan en el arranque de Liga Junior Sub-14, en una jornada con goleadas, triunfos por la mínima y empates.

Este domingo pasado se jugó la jornada inaugural del torneo 2026 de la Liga Junior Sub-14, con una cartelera de seis enfrentamientos en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido de la temporada fue la victoria por la mínima de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Dolphins del International School of Panama. El único gol lo anotó Anthony Sánchez.

El segundo choque fue un triunfo, también por la mínima, del Instituto Enrico Fermi sobre los Mustangs del Panamerican School. Gustavo Alberto Ávila Vanegas marcó el único tanto del partido.

En el tercer duelo, los actuales subcampeones, los Fighting Owls de la Academia Interamericana, arrancaron con el pie derecho, venciendo a los Thunders del Instituto Atenea con un contundente 7-0. Tomás Barría anotó un doblete, mientras que Felipe Ugueto, Leopoldo Parilli, Andrés Moses, Alonso Ugueto y Jorge De la Guardia aportaron un gol cada uno.

En el cuarto encuentro, los Tigers del Smart Academy y los Jaguars del Metropolitan School empataron 1-1. José Ariel Fernández marcó para los Tigers, mientras que Simón Terminiello lo hizo para los Jaguars.

Los Green Panthers del Instituto Panamericano ganaron el quinto cotejo por 2-1 sobre los Potros del Thomas Jefferson School. Diego Madrid y Nicolás Suárez marcaron para el IPA.

El último enfrentamiento fue un empate sin goles entre los Brader Raiders y los Spartans del Colegio La Salle, para cerrar la velada inaugural.

Calendario de la segunda jornada

La segunda fecha de la Liga Junior Sub-14 se jugará este próximo fin de semana con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park, bajo el siguiente orden:

• Instituto Panamericano vs. Smart Academy – 8:30 a.m.

• Academia Interamericana vs. Metropolitan School – 9:30 a.m.

• Colegio Real vs. Instituto Atenea – 10:30 a.m.

• El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

• Panamerican School vs. Colegio Javier – 12:30 p.m.

• Instituto Enrico Fermi vs. International School – 1:30 p.m.