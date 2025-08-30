Liga MX: Bárcenas y Puma Rodríguez libran batalla antes de reportarse a Thomas Christiansen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Puma Rodríguez vivieron un duelo particular este viernes en la Liga MX, al enfrentarse en el choque entre Mazatlán FC y FC Juárez por la Jornada 7 del Apertura 2025.

El compromiso, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez y que terminó con triunfo 1-0 para los Bravos, significó una antesala competitiva para ambos jugadores, quienes de inmediato pondrán rumbo a Panamá para unirse a la selección nacional de Thomas Christiansen.

Bárcenas volvió a mostrar regularidad al disputar por segunda ocasión consecutiva los 90 minutos con el Mazatlán.

El colonense se mantuvo como una pieza activa en el mediocampo, aunque su equipo no logró capitalizar las ocasiones generadas. Del otro lado, el chorrillero Rodríguez ingresó al minuto 63 en lugar del goleador Óscar Estupiñán, participando en varias jugadas ofensivas que pudieron sentenciar el partido.

Tras el pitazo final, los dos canaleros compartieron más que el saludo de manos: ambos vienen juntos en el vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen, para sumarse a la concentración de la selección panameña de cara a la doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El partido

Juárez prolongó su buen momento en el torneo, alcanzando su tercera victoria consecutiva y sumando 11 puntos que lo colocan en la sexta posición de la tabla. Mazatlán, por su parte, se estancó en la undécima casilla con seis unidades y muchas dudas en su funcionamiento.

La acción decisiva del encuentro se dio temprano. Apenas al minuto 6, una polémica acción dentro del área terminó en penalti para los locales. El defensa Ángel Leyva sujetó a Estupiñán, quien cayó en una jugada aparentemente sin peligro. El VAR ratificó la infracción, y el propio delantero colombiano cambió la falta por gol, firmando el 1-0 que resultaría definitivo.

En el resto de la primera mitad, los Bravos mostraron mayor claridad en ataque pese a tener menos posesión. Ricardinho probó con un disparo desviado al 38’, mientras que Mazatlán desperdició una ocasión inmejorable al 40’, cuando Nicolás Benedetti mandó por encima un balón con el arco prácticamente abierto.

En la segunda parte, Juárez pudo ampliar la ventaja con intentos de Madson y Zaldívar, aunque sin la puntería suficiente. La polémica volvió a hacerse presente al 77’, cuando el Puma Rodríguez definió cruzado para lo que parecía el 2-0, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras revisión en el VAR.

La Liga MX entrará en pausa por la Fecha FIFA de septiembre. Los Bravos visitarán a Necaxa el viernes 12 en el Estadio Victoria, mientras que Mazatlán recibirá a Pumas de Adalberto Carrasquilla el mismo día en El Encanto.