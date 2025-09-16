Liga W: Lions y Jaguars mantienen liderato con victorias por blanqueada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cuarta fecha de la Liga W en su categoría Sub-16 estuvo repleta de goles y buen fútbol, con algunos equipos perfilándose desde ya como grandes candidatos al título. Los cuatro partidos se disputaron en el Yappy Park de Brisas del Golf.

En el primer partido, las Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron al Instituto Enrico Fermi 3-1. Sara Rodríguez aportó un doblete (2’ y 10’), mientras que Athena Parilli marcó el tercer tanto al 35’. Lia Montenegro descontó para el Fermi al 19’.

El segundo encuentro trajo consigo el triunfo 2-0 de las Lions del Colegio Real sobre el Colegio San Agustín, manteniendo así su liderato en el Grupo A con marca invicta. Leah Cohen anotó un doblete (5’ y 35’).

En el tercer enfrentamiento, las Dolphins del International School of Panama y las Águilas del Colegio Javierempataron 1-1. Isa Marina Vega Bulgin abrió el marcador al 42’ para las Águilas y Suzanne Hoffman igualó al 48’ para las Dolphins.

El último partido del día vio una actuación contundente de las Jaguars del Metropolitan, que mantuvieron su liderato en el Grupo B, derrotando 4-0 a las Dragons del Balboa Academy. Leah Yafar Toukko abrió el marcador al 9’ y Maria De Oliveira brilló con un hat-trick (24’, 33’ y 50’).

Resultados de las fechas 2 y 3

Sábado 30 de agosto

Colegio Real 3-0 Academia Interamericana de Panamá

Instituto Enrico Fermi 0-1 El Colegio de Panamá

Balboa Academy 1-3 Colegio Brader

International School of Panama 4-0 Metropolitan School

Sábado 6 de septiembre

Metropolitan School 2-0 Colegio Javier

Colegio Brader 1-1 Colegio La Salle

Academia Interamericana 5-0 Colegio San Agustín

El Colegio de Panamá 0-2 Panamerican School

La acción continúa

Este sábado 20 de septiembre se celebrará la quinta fecha de la Liga W con la disputa de cuatro partidos:

Colegio Brader vs. Colegio Javier – 8:30 a.m.

International School of Panama vs. Colegio La Salle – 9:30 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio San Agustín – 10:30 a.m.

Colegio Real vs. Panamerican School – 11:30 a.m.

Los cuatro enfrentamientos se celebrarán en el Yappy Park de Brisas del Golf.