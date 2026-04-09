Liga10 arranca con ausencias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga10 Sub-18 vuelve con campeones, aspirantes sólidos y nuevos proyectos que buscan romper el orden establecido esta temporada.

La espera terminó y una nueva temporada de la Liga10 en su categoría Sub-18 vuelve a la acción luego de casi 10 meses de pausa. La jornada iniciará este viernes con una doble cartelera nocturna desde el Yappy Park de Paseo del Norte.

Los favoritos y sus principales retadores

Cuando se trata de analizar a los posibles favoritos, lo primero es mirar al pasado. Los Fighting Owls de la Academia Interamericana conquistaron ambas categorías de la Liga10 el año pasado, venciendo —en la Sub-18— a los Spartans del Colegio La Salle en una infartante definición por penales.

La AIP sufre algunas bajas sensibles por graduación, pero mantiene la columna vertebral del equipo. La competencia entre los arqueros Miguel Ponce y Daniel Giannotti será clave en defensa.

En la zaga regresan Santiago Typaldos y Jaime Sabal, mientras que en el mediocampo destacan Lorenzo Romagosa, Bolívar Vallarino, Julián Guardia, Maximos Christou y el seleccionado nacional Alfredo Maduro.

En ataque, vuelve el goleador Remo Watson, acompañado por Ignacio Guardiola y el también seleccionado nacional Thiago Chalmers, ambos fundamentales en el título Sub-16 hace cinco meses.

Entre los contendientes, destacan nuevamente los Spartans de La Salle, los Lions del Colegio Real —campeones en 2022 y 2024—, los Dolphins de la International School of Panama (tercer lugar en 2025) y los Brader Raiders, campeones Sub-16 en 2024.

¿Se alinean las estrellas para los Brader Raiders?

En el deporte juvenil, donde las edades marcan ciclos, todo puede cambiar rápidamente. Así lo reflejan los recientes campeones de la Liga10 Sub-18.

La AIP fue campeona en 2023 y 2025, mientras que el Colegio Real dominó en 2021, 2022 y 2024.

Para esta temporada, los Brader Raiders merecen atención especial: 19 de los 22 campeones Sub-16 en 2024 ahora integran el equipo Sub-18.

La generación actual de los Brader Raiders se coronó campeona de la Liga Junior en 2022 (izq.) y de la Liga10 Sub-16 en 2024 (der.). Cortesía: Grupo10.

Esta generación —nacidos en 2008 y 2009— podría ser una de las más talentosas en la historia del colegio. Además del título Sub-16, fueron campeones Sub-14 en 2022.

Tras dos años esperando reunirse, los Raiders llegan como serios candidatos al título.

Equipos que buscan romper el orden establecido

Más allá de los habituales protagonistas, hay equipos que quieren romper la hegemonía.

Los Potros del Thomas Jefferson School han construido un proyecto basado en esfuerzo y becas deportivas, un modelo innovador en Panamá que beneficia tanto a jugadores como a la institución.

Por otro lado, el Instituto Enrico Fermi, recién ascendido desde Liga+, sorprendió en 2025 al ganar la Supercopa Sub-18 ante la AIP. Con ese impulso, podría ser uno de los equipos revelación.

El posible impacto del Mundial Sub-17

Liga10 también tiene presencia en la selección nacional. Cinco jugadores del torneo han sido convocados por Felipe Baloy para los Juegos Suramericanos: Alberto Adams, Ian Centella, Lucas Norte, Thiago Chalmers y Alfredo Maduro.

Thiago Chalmers (izq.) y Lucas Norte (der.) en acción con la sub-17 durante el Premundial. LP / Carlos Vidal

Además, el arquero Sebastián Sotelo podría formar parte del Mundial Sub-17.

Aunque el torneo escolar terminará antes, la participación en selecciones suele limitar la presencia en competencias colegiales, lo que podría impactar a varios equipos clave.

Fechas clave del torneo

• Inauguración: viernes 10 de abril

• Fase de grupos: 10 de abril al 23 de mayo

• Cuartos de final: sábado 30 de mayo

• Semifinales: sábado 6 de junio

• Gran Final: domingo 14 de junio

Calendario del fin de semana

Así se jugará la primera fecha, toda desde el Yappy Park de Paseo del Norte:

Viernes

• Thomas Jefferson School vs. Colegio Real – 7:00 p.m.

• Colegio Javier vs. Instituto Enrico Fermi – 8:30 p.m.

Sábado

• International School of Panama vs. Panamerican School – 3:30 p.m.

• Colegio Brader vs. Metropolitan School – 5:00 p.m.

• Academia Interamericana vs. El Colegio de Panamá – 6:30 p.m.

• Instituto Atenea vs. Instituto Panamericano – 8:00 p.m.