    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TEEN SPORT

    Liga10 define a sus semifinalistas este sábado

    Jaime Heilbron
    La Liga10 entra en su etapa final este sábado en la tarde, cuando se celebren los cuartos de final de la división Sub-16. La velada completa tendrá lugar en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    El primer partido enfrentará a los Spartans del Colegio La Salle y los Eagles de El Colegio de Panamá.Los Spartans finalizaron la temporada regular como terceros del Grupo A, con 12 puntos en seis juegos, mientras que los Eagles fueron segundos del Grupo B, con 13 puntos.

    El segundo encuentro de la jornada será entre los Mustangs del Panamerican School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.Los Mustangs fueron el cuarto mejor equipo del Grupo A, con 10 puntos en seis partidos, mientras que los Fighting Owls ganaron el Grupo B, acumulando 14 puntos tras cuatro victorias y dos empates.

    El penúltimo enfrentamiento lo disputarán los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Potros del Thomas Jefferson School.Los Green Panthers terminaron segundos del Grupo A, con 12 puntos, mientras que los Potros han sido la revelación del certamen, ocupando el tercer lugar del Grupo B con 13 puntos en seis encuentros (cuatro triunfos, un empate y una derrota).

    Los Brader Raiders y los Jaguars del Metropolitan School serán los responsables de cerrar la cartelera con el último encuentro.Los Raiders fueron los ganadores del Grupo A, con 13 puntos, mientras que los Jaguars consiguieron el cuarto puesto del Grupo B, con siete puntos.

    Horario de los cuartos de final

    Los cuartos de final de la Liga10, a disputarse en la cancha principal del Yappy Park, se jugarán bajo el siguiente horario:

    • Colegio La Salle vs. El Colegio de Panamá – 3:30 p.m.

    • Panamerican School vs. Academia Interamericana – 5:00 p.m.

    • Instituto Panamericano vs. Thomas Jefferson School – 6:30 p.m.

    • Colegio Brader vs. Metropolitan School – 8:00 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

