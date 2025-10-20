Liga10: Jaguars continúan sorprendiendo y Fighting Owls consiguen clasificación agónica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado que pasó se celebraron las semifinales de la Liga10 en la categoría Sub-16, protagonizando definiciones agónicas y emocionantes. Ambos encuentros se disputaron en el cuadro principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

La primera semifinal tuvo a los Fighting Owls de la Academia Interamericana enfrentándose a los Potros del Thomas Jefferson School, una de las revelaciones del torneo. Tras un gol agónico sobre el final, los Fighting Owls triunfaron 6-5 en la tanda de penales.

Los primeros 20 minutos del partido fueron de ida y vuelta, con ambos equipos generando oportunidades de gol. El primero que pegó, sin embargo, fue el Thomas Jefferson, gracias a un zapatazo de Juan Felipe Moreno desde el borde del área, que se clavó en el ángulo.

A partir de ese momento, los Fighting Owls hicieron todo lo posible por igualar el marcador, pero el orden táctico de los Potros les impedía quebrar la muralla en que se había convertido la defensa.

Sobre el final del partido, en los minutos de reposición, Salvador Valencia marcó de cabeza el gol del empate, desatando gritos de alivio tanto en el banquillo de suplentes como en las graderías.

Los penales tampoco fueron aptos para cardíacos. Tras una tanda perfecta donde ambos equipos convirtieron sus cinco primeros disparos, llegó el momento de la muerte súbita.

Ahí le tocó a Samuel Sánchez ponerse la capa, siendo el héroe que tapó el último penal y le permitió a la AIP clasificar a otra final.

La segunda semifinal también fue emocionante, con los Jaguars del Metropolitan School sorprendiendo por segundo partido consecutivo, venciendo a los Spartans del Colegio La Salle 2-0.

El encuentro inició a todo vapor, con ambos equipos teniendo oportunidades de gol. Las defensas se plantaron firmes y evitaron goles tempraneros.

El primer gol llegó al minuto 24: Jalal Abdala recibió un centro cerca del punto penal y, con un remate de zurda, abrió el marcador, desatando los festejos en las gradas.

Poco después de iniciado el complemento, los Jaguars golpearon de nuevo. Ali Farhat, gestor del empate épico en los cuartos de final, aumentó la ventaja con un remate dentro del área chica.

El resto del partido vio a los Spartans lanzarse al ataque, mientras los Jaguars resistían con una defensa férrea. Finalmente, el Metropolitan School sostuvo la ventaja y los Jaguars se metieron en la gran final.

Habrá nuevo equipo en Liga10

Este domingo se disputó la gran final de la LigaPlus, como se le conoce a la segunda división de la Liga10. El Instituto Enrico Fermi jugará en la Liga10 en 2026, reemplazando al Colegio St. Mary, tras imponerse 1-0 sobre los Coyotes del Oxford International School, con un gol de Benjamín Mendoza Chu.

Detalles de la final

La gran final de la Liga10 y el partido por el tercer lugar se celebrarán este domingo, en el cuadro principal del Yappy Park, en horario nocturno.