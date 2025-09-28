Panamá, 28 de septiembre del 2025

    TEEN SPORT

    Liga10: Sexta jornada con empates, goleadas y clasificación en juego

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Grupo10.

    La Liga10 celebró este sábado su sexta jornada, donde poco a poco se va definiendo quiénes serán los equipos clasificados a cuartos de final. Todos los partidos se jugaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    El primer partido de la tarde terminó en empate 1-1 entre los Potros del Thomas Jefferson School y los Eagles de El Colegio de Panamá. Por los Potros anotó Maikel Garrido (36’), mientras que por los Eagles igualó Nelson Navarro (58’). Ambos equipos quedaron con 10 puntos en cinco partidos.

    El segundo encuentro enfrentó a los Lions del Colegio Real contra los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Owls se llevaron el triunfo por 3-0, con goles de Carlos Moses (24’), Camilo Clement (37’) y Carlos Lee (58’). Con este resultado, suman 13 puntos en cinco partidos, prácticamente asegurando el primer lugar del grupo.

    En el tercer cotejo, las Águilas del Colegio Javier vencieron a los Tigers del Smart Academy por 2-0, gracias a los goles de Sebastián Trejos (13’) y Diego Ibarra (18’).

    El cuarto enfrentamiento, por el Grupo B, fue entre los Mustangs del Panamerican School y los Dolphins del International School of Panama. Los Dolphins ganaron por 1-0, con gol de Nicolás Ávila (3’). Con este resultado, ambos equipos quedaron empatados en siete puntos, tras cinco partidos disputados.

    En el quinto partido del Grupo B, los Spartans del Colegio La Salle cayeron ante los Green Panthers del Instituto Panamericano, que ganaron 2-0 con goles de Fermín Ellis (39’) y Omar Herrera (42’).

    Con la victoria, los Green Panthers alcanzan 12 puntos en cinco juegos y mantienen opciones de finalizar primeros en el Grupo A.

    El último encuentro de la jornada fue un partidazo entre los Thunders del Instituto Atenea y los Brader Raiders, que terminó con triunfo de los Raiders por 4-3. Para el Brader anotaron Daniel Velasco (9’), Ramón Díaz (18’), Marco Felipe Guillén (37’) y Nicolás Chanis (56’).

    Por el Atenea, el gran protagonista fue Basilio Barahona, autor de un hat-trick (24’, 34’ y 49’). Con esta victoria, el Brader cierra la fase de grupos con 13 puntos y queda a la espera de la última fecha para definir si se lleva el grupo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


