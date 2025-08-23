Liga10 Sub-16 arranca con sorpresas en Yappy Park

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes se inauguró el segundo semestre y una nueva temporada de la Liga10 en Yappy Park, esta vez en la categoría Sub-16.

La apertura contó con un invitado especial: Alberto ‘Negrito’ Quintero, capitán del Plaza Amador y jugador histórico de la selección nacional de Panamá.

Instituto Atenea aguanta y vence en el derbi de Albrook

Los encargados de iniciar la temporada Sub-16 de la Liga10 fueron los Thunder del Instituto Atenea y los Gators del Colegio Saint Mary’s, en una nueva edición del derbi de Albrook.

Los Thunder aprovecharon un gran primer tiempo para adelantarse en el marcador. Diego Gutiérrez abrió el marcador al minuto 15 con un zapatazo. Tres minutos después, al 18, Ricardo Barranco amplió la ventaja tras un centro de Xavier Collazos, cerrando el descanso con un 2-0 a favor.

El Saint Mary’s reaccionó en la segunda parte, logró descontar y soñó con el empate. El Atenea, sin embargo, se mantuvo firme en defensa y, con ventaja numérica tras la expulsión de un rival en el primer tiempo, aguantó para quedarse con la victoria.

El campeón defensor cae en su debut

En el segundo duelo de la noche, los Brader Raiders, actuales campeones de la Sub-16, iniciaron la defensa de su título contra los Green Panthers del Instituto Panamericano (IPA). El estreno no fue el esperado: el campeón defensor cayó por la mínima 1-0.

Tras un inicio parejo, el IPA golpeó al minuto 12 con un tanto de Juan Jaén, que terminó siendo el gol decisivo del partido.

Próximos partidos

Los cuatro equipos volverán a la cancha el próximo sábado 30 de agosto:

Saint Mary’s vs. Panamerican School – 5:30 p.m.

Instituto Atenea vs. IPA – 7:00 p.m.

Brader vs. ISP – 8:30 p.m.

Todos los encuentros se disputarán en el Yappy Park.