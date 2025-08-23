Panamá, 23 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Liga10 Sub-16 arranca con sorpresas en Yappy Park

    Jaime Heilbron
    Liga10 Sub-16 arranca con sorpresas en Yappy Park
    El Colegio St. Mary (izq.) y el Instituto Atenea (der.) protagonizaron el partido inaugural de una nueva temporada de Liga 10, categoría Sub-16. Cortesía: Grupo 10.

    Este viernes se inauguró el segundo semestre y una nueva temporada de la Liga10 en Yappy Park, esta vez en la categoría Sub-16.

    La apertura contó con un invitado especial: Alberto ‘Negrito’ Quintero, capitán del Plaza Amador y jugador histórico de la selección nacional de Panamá.

    Instituto Atenea aguanta y vence en el derbi de Albrook

    Los encargados de iniciar la temporada Sub-16 de la Liga10 fueron los Thunder del Instituto Atenea y los Gators del Colegio Saint Mary’s, en una nueva edición del derbi de Albrook.

    Los Thunder aprovecharon un gran primer tiempo para adelantarse en el marcador. Diego Gutiérrez abrió el marcador al minuto 15 con un zapatazo. Tres minutos después, al 18, Ricardo Barranco amplió la ventaja tras un centro de Xavier Collazos, cerrando el descanso con un 2-0 a favor.

    El Saint Mary’s reaccionó en la segunda parte, logró descontar y soñó con el empate. El Atenea, sin embargo, se mantuvo firme en defensa y, con ventaja numérica tras la expulsión de un rival en el primer tiempo, aguantó para quedarse con la victoria.

    El campeón defensor cae en su debut

    En el segundo duelo de la noche, los Brader Raiders, actuales campeones de la Sub-16, iniciaron la defensa de su título contra los Green Panthers del Instituto Panamericano (IPA). El estreno no fue el esperado: el campeón defensor cayó por la mínima 1-0.

    Tras un inicio parejo, el IPA golpeó al minuto 12 con un tanto de Juan Jaén, que terminó siendo el gol decisivo del partido.

    Próximos partidos

    Los cuatro equipos volverán a la cancha el próximo sábado 30 de agosto:

    • Saint Mary’s vs. Panamerican School – 5:30 p.m.

    • Instituto Atenea vs. IPA – 7:00 p.m.

    • Brader vs. ISP – 8:30 p.m.

    Todos los encuentros se disputarán en el Yappy Park.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más