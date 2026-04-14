Liga10 Sub-18 arranca con goles y sorpresas en Yappy Park

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lions, Fermi e IPA destacan en el arranque de Liga10 Sub-18, en una jornada inaugural con goles, empates y figuras clave.

Este fin de semana se jugó la jornada inaugural de la temporada 2026 de la Liga10 Sub-18, con una cartelera de seis partidos dividida en dos días. Todos los encuentros se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

La temporada abrió el viernes con la victoria por 2-0 de los Lions del Colegio Real sobre los Potros del Thomas Jefferson School. Carlos Córdoba y Angelo Simpson anotaron para los Lions.

En el segundo duelo del viernes, el debutante Instituto Enrico Fermi se impuso por 3-0 ante las Águilas del Colegio Javier. Un autogol, además de tantos de Alejandro Ochoa y Esteban Morris, marcaron la diferencia.

La jornada continuó el sábado con la victoria de los Mustangs del Panamerican School sobre los Dolphins del International School of Panama. Ever Chacín y Adrián Luque marcaron para los Mustangs.

En el cuarto partido del fin de semana, los Brader Raiders y los Jaguars del Metropolitan School empataron 2-2. Marcos González y Diego Delgado anotaron para los Jaguars, mientras que Daniel Velasco y Obed Matías Mosquera lo hicieron para Brader. Además, la actuación de Sebastián Sotelo fue determinante, atajando dos penales.

En el penúltimo encuentro, los Eagles de El Colegio de Panamá y los Fighting Owls de la Academia Interamericana igualaron sin goles.

La jornada inaugural cerró con la victoria de los Green Panthers del Instituto Panamericano por 3-1 sobre los Thunders del Instituto Atenea. Germán Umaña, Luis Navarrete y Luis Santiago marcaron para el IPA, mientras que Omar La Rosa anotó para Atenea.

La acción continúa este fin de semana

Este sábado se celebrará la segunda fecha de la Liga10 Sub-18, con seis partidos nuevamente en el Yappy Park de Paseo del Norte, bajo el siguiente itinerario:

• International School vs. Instituto Panamericano – 1:00 p.m.

• El Colegio de Panamá vs. Metropolitan School – 2:30 p.m.

• Colegio Javier vs. Smart Academy – 4:00 p.m.

• Colegio La Salle vs. Panamerican School – 5:30 p.m.

• Instituto Enrico Fermi vs. Academia Interamericana – 7:00 p.m.

• Colegio Real vs. Instituto Atenea – 8:30 p.m.