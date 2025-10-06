Liga10: Una jornada eléctrica definió los clasificados a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La última fecha de la temporada regular de la Liga10, en su categoría Sub-16, tuvo de todo un poco en la definición de los clasificados a cuartos de final y en la batalla por la permanencia. Todos los partidos se disputaron en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

Empate a cero significó eliminación de ISP y descenso de St. Mary

En el primer partido de la cartelera, los Dolphins de la International School of Panama empataron sin goles con los Gators del Colegio St. Mary. El empate dejó a los Dolphins sin posibilidades de disputar los cuartos de final y significó el descenso a Liga Plus de los Gators.

Panamerican logró clasificación venciendo al IPA por la mínima

El segundo cotejo de la jornada fue entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y los Mustangs del Panamerican School. Los Mustangs se llevaron la victoria por 1-0.

El único gol del partido lo anotó Ever Chacín al minuto 22. El resultado significó la clasificación del Panamerican a cuartos de final, mientras que el IPA terminó en el segundo lugar del grupo.

La Salle aseguró el tercer lugar con victoria ante Atenea

En el tercer encuentro de la tarde, y último por el Grupo A, se enfrentaron los Spartans del Colegio La Salle y los Thunders del Instituto Atenea. El resultado final fue 3-1 a favor de los Spartans.

Por los Spartans marcaron Diego Casanova en los minutos 25 y 44, y Santiago González en el 36. Por los Thunders había abierto el marcador Diego Gutiérrez al minuto 14. El triunfo aseguró el tercer puesto para La Salle.

El Colegio de Panamá capturó el segundo lugar del Grupo B

El cuarto duelo de la cartelera fue entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Tigers del Smart Academy. Los Eagles golearon 6-0.

Los anotadores fueron Miguel Hernández (20’), Felipe Prado (doblete, 30’ y 34’), Gianluca Reichlin (38’), Eduardo Jované (43’) y Diego Chang (54’). El triunfo les permitió asegurar el segundo puesto del grupo.

Colegio Javier aseguró su permanencia con empate ante AIP

El penúltimo choque del día fue entre las Águilas del Colegio Javier y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. El marcador final fue un 0-0 que valió oro para las Águilas.

Con el empate, el Colegio Javier aseguró su permanencia en Liga10 por un año más. Los Fighting Owls, por su parte, se adueñaron de la cima del Grupo B.

Thomas Jefferson venció a Metropolitan School en el cierre de la temporada regular

El último enfrentamiento de la jornada enfrentó a los Potros del Thomas Jefferson School contra los Jaguars del Metropolitan School, ambos ya clasificados a la siguiente ronda. Los Potros triunfaron 2-0.

Emanuel Rodríguez (5’) y Maycol Rodríguez (45’) anotaron los goles del triunfo. El Thomas Jefferson finalizó en el tercer lugar del grupo, mientras que los Jaguars cerraron en el cuarto puesto.

Detalles de los cuartos de final

Los cuartos de final de Liga10 se jugarán este sábado 11 de octubre en la cancha principal del Yappy Park, bajo la siguiente programación:

Colegio Brader vs. Metropolitan School – 3:30 p.m.

Academia Interamericana vs. Panamerican School – 5:00 p.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 6:30 p.m.

Instituto Panamericano vs. Thomas Jefferson School – 8:00 p.m.