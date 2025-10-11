Liga123: Dolphins, Eagles, Raiders y Fighting Owls van por el pase a la gran final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo, el Yappy Park de Paseo del Norte se vestirá de gala para las semifinales de la Liga123 en su categoría Sub-8. Ambos partidos se disputarán en el Geely Field.

La primera semifinal será entre los Dolphins de la International School of Panama y los Eagles de El Colegio de Panamá. Los Dolphins vienen de unos cuartos de final no aptos para cardíacos, avanzando en los penales contra los Gators del Colegio St. Mary, mientras que los Eagles vencieron 2-0 a los Spartans del Colegio La Salle.

Giorgios Tzortzakis, con 10 goles en lo que va de la temporada, ha sido el jugador más determinante de los Dolphins. Nathan Simhon lo ha acompañado con ocho tantos. Por el lado de los Eagles, Mateo González es su líder ofensivo con cinco goles, y Evan Domínguez lo acompaña con tres.

Una clásica rivalidad cobrará vida nuevamente en la segunda semifinal, cuando los Brader Raiders choquen con los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Ambos equipos vienen de victorias contundentes en los cuartos de final: los Raiders vencieron al Colegio San Agustín 5-1, y los Fighting Owls derrotaron a las Águilas del Colegio Javier 10-3.

El ataque de los Raiders es conducido por Mateo Cohen y Santiago Batista, ambos con siete goles, mientras que Andrés García y Alfredo Luciani les siguen con cinco, y Lucas Digregorio ha marcado cuatro.

Los Fighting Owls, por su parte, han sido la ofensiva más potente del certamen, ya que 10 jugadores han marcado por lo menos un gol. Juan Ramón Moses Díaz lidera con 15, y le siguen Ricardo Tapia con 12, Manuel González con 10 y Emmanuel González con nueve, como los ejes del ataque.

Calendario de las semifinales

Ambas semifinales se jugarán desde temprano en el Geely Field del Yappy Park, bajo el siguiente horario:

International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 9:00 a.m.

Colegio Brader vs. Academia Interamericana – 10:00 a.m.