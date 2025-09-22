Liga123: Goles, victorias agónicas y empates en una emocionante jornada dominical

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga123 volvió a las canchas el domingo 21 de septiembre con una velada de seis partidos. Todos los encuentros se desarrollaron en el Geely Field del Yappy Park.

En el primer partido, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron 3-1 a los Gators del Colegio St. Mary. Un doblete de Mateo González (4’, 21’) y un gol de Evan Domínguez (15’) dieron la ventaja. Milan Vieto (36’) descontó para los Gators.

En el segundo cotejo, los Fighting Owls de la Academia Interamericana derrotaron 11-0 al Colegio Episcopal. Destacaron Emanuel González con cuatro goles, los dobletes de Manuel González y Manuel Chiquilani, además de los tantos de Juan Chalhoub, Ricardo Tapia y Vicente Lara.

El tercer encuentro fue un partidazo entre los Jaguars del Metropolitan School y el Colegio San Agustín, que terminó 4-3 a favor del San Agustín. Los goles fueron de Gianluca Arjona (1’), Martín Vergara (6’), Mateo Rodríguez (10’) y Gianluca Heinze (24’). Para los Jaguars marcaron Mahmud Yafar (17’, 39’) y Emilio Torres (34’).

En el cuarto enfrentamiento, las Águilas del Colegio Javier derrotaron 2-1 a los Tigers del Smart Academy con un doblete de Diego Barrios (7’, 40’).

El quinto cotejo fue otra lluvia de goles: los Brader Raiders superaron 4-3 a los Spartans del Colegio La Salle. Por los Raiders anotaron Alfredo Luciani (5’), Andrés García (6’) y hubo un doblete de Santiago Batista (12’, 24’). Los Spartans respondieron con un triplete de Félix Piñango (11’, 15’, 40’).

En el sexto partido, los Dolphins de la International School of Panama se impusieron 5-1 a los Mustangs del Panamerican School. Giorgios Tzortzakis brilló con un hat trick (9’, 11’, 35’), acompañado por goles de Nicolás Cañizares (24’) y Nathan Simhon (40’). Gabriel Romero (19’) descontó para los Mustangs.

El último choque del día fue la reposición de un partido pospuesto en la tercera fecha por lluvia. Los Jaguars del Metropolitan School y el Colegio Episcopal de Panamá empataron 2-2. Por el Episcopal marcaron Matías Simons (8’) e Ian Herrera (24’), mientras que los Jaguars igualaron con un tanto de Darius Shaygan (13’) y un autogol.

La acción continúa

La Liga123 volverá el próximo domingo con otra cartelera de seis partidos en el Geely Field del Yappy Park de Paseo del Norte:

8:00 a.m. – International School of Panama vs. Colegio Javier

9:00 a.m. – Panamerican School vs. Colegio Brader

10:00 a.m. – Colegio La Salle vs. Smart Academy

11:00 a.m. – Colegio Episcopal vs. El Colegio de Panamá

12:00 p.m. – Academia Interamericana vs. Metropolitan School

1:00 p.m. – Colegio St. Mary vs. Colegio San Agustín