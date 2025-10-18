Liga123: ISP y AIP se enfrentan en una cita con el destino y por la gloria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo, el Geely Field de Yappy Park se vestirá de gala para la jornada de clausura de la temporada 2025 en su categoría Sub-8.

A primera hora, los Brader Raiders y los Eagles de El Colegio de Panamá definirán el tercer lugar del certamen.

El plato principal, sin embargo, será el partido de campeonato, donde se enfrentarán los finalistas del año pasado: los Dolphins de la International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Un duelo con historia

Este domingo se disputará la segunda final en la historia de la Liga123 en su categoría Sub-8.

Los Dolphins y los Fighting Owls, finalistas por segundo año consecutivo, son dos programas deportivos de larga trayectoria en el deporte colegial y acostumbrados a llegar a instancias decisivas.

La costumbre, sin embargo, no le quita lo especial a esta cita. Cada final es distinta, trae un sentir diferente y se vive de otra manera, más aún cuando existe la oportunidad de repetir como campeón o de sacarse la espina de una derrota dolorosa.

Cómo llegaron hasta acá

Tanto los Dolphins como los Fighting Owls ganaron sus respectivos grupos de forma invicta en la temporada regular.

Los Dolphins dejaron en el camino a los Brader Raiders, los Tigers del Smart Academy, los Spartans del Colegio La Salle, los Mustangs del Panamerican School y las Águilas del Colegio Javier.

En cuartos de final vencieron a los Gators del Colegio St. Mary por penales, y en semifinales remontaron para superar a los Eagles de El Colegio de Panamá.

Los Fighting Owls tuvieron un paso similar, ganando todos sus partidos. En la fase de grupos vencieron a El Colegio de Panamá, el Colegio San Agustín, el Colegio St. Mary, el Colegio Episcopal y el Metropolitan School.

En cuartos de final derrotaron al Colegio Javier, y en semifinales ganaron el clásico ante los Brader Raiders.

Este choque de invictos promete goles, emociones y un campeón merecido.

Las claves del partido

Un equipo siempre entra al campo con un planteamiento táctico claro y una idea definida de juego.

Tanto los Dolphins como los Fighting Owls han sabido reaccionar a las distintas situaciones de la temporada, pero hay puntos clave que podrían definir el encuentro.

El tridente ofensivo de Giorgios Tzortzakis, Nathan Simhon y Antonio Salazar

Este trío necesita tener un gran día si los Dolphins quieren repetir como campeones. A lo largo de la temporada, Tzortzakis, Simhon y Salazar han anotado 28 goles entre ellos. Para vencer a un ataque tan poderoso como el de los Fighting Owls, necesitarán marcar temprano.

Continuidad en el balance goleador de los Fighting Owls

La AIP tiene el ataque más prolífico del certamen. Juan Ramón Moses Díaz lidera la tabla de goleadores con 17 tantos, seguido por Ricardo Tapia (12) y Emmanuel González y el capitán Manuel González Arias con 11 cada uno.

Los cuatro están entre los cinco máximos goleadores del torneo. Pero lo más peligroso de esta ofensiva es que los goles pueden venir de cualquier jugador: todos, salvo los arqueros, han marcado al menos un gol en la temporada.

Detalles de la clausura de la Liga123

El partido por el tercer lugar y la gran final se jugarán en el Geely Field de Yappy Park bajo el siguiente itinerario:

Tercer lugar: El Colegio de Panamá vs. Colegio Brader – 9:00 a.m.

Final: Academia Interamericana vs. International School of Panama – 10:00 a.m.