Liga123 Sub-10 arranca con nuevos favoritos al título

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva temporada inicia con una generación dominante de la ISP como favorita, pero con Eagles y Fighting Owls listos para defender su legado.

Este domingo inicia la tercera temporada en la historia de la Liga123 en su categoría Sub-10. Un total de 12 equipos disputarán los seis partidos de la jornada inaugural en el Geely Field del Yappy Park de Paseo del Norte, todos con el mismo objetivo: iniciar con el pie derecho hacia el objetivo de levantar el campeonato.

Favoritos sorprendentes

Por más que los Eagles de El Colegio de Panamá hayan disputado las dos primeras finales —ganando una y perdiendo la otra— y que los Fighting Owls de la Academia Interamericana sean los campeones defensores, el principal favorito es otro.

Para entenderlo, hay que remontarse a la temporada 2024 de la Liga123 Sub-8, donde los Dolphins de la International School of Panama (ISP) dominaron el torneo con autoridad, ganando sus ocho partidos y anotando 44 goles. Esa misma generación —nacidos en 2016 y 2017— vuelve a reunirse este año.

Especial atención merece la dupla entre Rodrigo Yagüe y Giorgios Tzortzakis. En 2024, Yagüe fue el goleador del torneo, mientras que Tzortzakis lideró en asistencias, formando una sociedad ofensiva determinante.

Eagles y Fighting Owls buscan repetir

A pesar del favoritismo de la ISP, sería un error descartar a los Eagles y a los Fighting Owls, protagonistas constantes desde la creación del torneo.

Los Eagles fueron campeones en 2024 y subcampeones en 2025, quedándose a un paso del bicampeonato. Por su parte, los Fighting Owls, tras ser terceros en 2024, levantaron el título en 2025 al vencer 2-1 a los Eagles en una final vibrante.

El intento de los Eagles por alcanzar una tercera final consecutiva y el de los Owls por lograr el bicampeonato serán dos de las principales historias de la temporada.

El Delfín de Oro

La presencia de Rodrigo Yagüe es el gran factor diferencial de los Dolphins.

El año pasado, jugando en Sub-10 siendo menor, fue goleador con 14 goles en ocho partidos. Dos temporadas atrás, en Sub-8, marcó 24 goles en ocho encuentros, liderando nuevamente el torneo.

Si mantiene este ritmo, podría convertirse en uno de los jugadores más determinantes de la historia reciente del fútbol colegial.

Fechas clave del torneo

• Jornada inaugural: domingo 12 de abril

• Fase de grupos: 12 de abril al 24 de mayo

• Cuartos de final: domingo 31 de mayo

• Semifinales: domingo 7 de junio

• Gran Final: domingo 14 de junio

Calendario de la jornada

Así se jugará la jornada inaugural este domingo, toda desde el Yappy Park de Paseo del Norte:

• Colegio Episcopal vs. Academia Interamericana – 8:00 a.m.

• Colegio Javier vs. Metropolitan School – 9:00 a.m.

• Panamerican School vs. Colegio Brader – 10:00 a.m.

• El Colegio de Panamá vs. Colegio Real – 11:00 a.m.

• Colegio San Agustín vs. Colegio La Salle – 12:00 p.m.

• Colegio St. Mary vs. Oxford – 1:00 p.m.

Con una generación llamada a marcar época, campeones vigentes defendiendo su corona y aspirantes listos para irrumpir, la Liga123 Sub-10 inicia con todos los ingredientes para una temporada memorable.