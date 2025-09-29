Liga123 ya definió a sus ocho clasificados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga123 celebró su última jornada de fase regular, en la que se terminaron de definir los equipos clasificados a los cuartos de finaldel próximo fin de semana. Todos los partidos se jugaron en el Geely Field del Yappy Park.

En el primer partido, los Dolphins de la International School of Panama se enfrentaron a las Águilas del Colegio Javier. Los Dolphins se impusieron por un contundente 5-1.

Cinco jugadores diferentes anotaron para la ISP: Vincenzo Ciulla (6’), Nathan Simhon (25’), Antonio Salazar (31’), Giorgios Tzortzakis (34’) y Luis Laso (36’). Por las Águilas, Eduardo Salazar había igualado el marcador al minuto 20.

Con la victoria, los Dolphins aseguraron el primer lugar del Grupo A, mientras que las Águilas terminaron en la cuarta posición.

En el segundo encuentro, los Mustangs del Panamerican School se midieron a los Brader Raiders, que triunfaron con un 6-2.

Mateo Cohen firmó uno de los tripletes más rápidos de la historia de la liga, con goles en los minutos 1, 2 y 3, y completó un póker al minuto 16. Los otros tantos del Brader fueron obra de Andrés García (9’) y Alfredo Luciani (19’).

Con este triunfo, el Brader se aseguró el segundo lugar del Grupo A.

En el tercer enfrentamiento, los Spartans del Colegio La Salle vencieron a los Tigers del Smart Academy por 3-0, con un doblete de Félix Piñango (13’, 19’) y un gol de Gael Rivas (21’).

La Salle finalizó en el tercer lugar del Grupo A.

En el cuarto cotejo, el Colegio Episcopal cayó 5-1 ante los Eagles de El Colegio de Panamá. Los goles de los Eagles fueron de Nicolás Orozco (1’), Ovil Moreno (8’), Lorenzo O’Daly (14’) y un doblete de Óscar Mojica (25’, 32’). Por el Episcopal descontó Daniel Herrera (15’).

Con esta victoria, los Eagles aseguraron el segundo puesto del Grupo B con 12 puntos.

En el quinto choque, los Fighting Owls de la Academia Interamericana arrasaron 13-1 a los Jaguars del Metropolitan School.

Anotaron para los Owls: Juan Ramón Moses (3), Emmanuel González (2), Manuel González (2), Ricardo Tapia (2), Juan Chalhoub (2), además de Matías Nuessgen (1) y Vicente Lara (1).

Con esta victoria, los Owls cerraron una fase de grupos dominante, con cinco victorias, 52 goles a favor y solo uno en contra.

En el último partido de la jornada, los Gators del Colegio St. Mary empataron 2-2 con el Colegio San Agustín.

Mathias Olivares anotó un doblete (22’, 24’) para San Agustín, mientras que Milan Vieto hizo lo propio para los Gators (37’, 39’).

Ambos equipos lograron la clasificación a cuartos de final.

Choques de cuartos de final

Ya quedaron definidos los duelos que se jugarán el domingo 5 de octubre en el Geely Field de Yappy Park:

Academia Interamericana vs. Colegio Javier – 8:00 a.m.

International School of Panama vs. Colegio St. Mary – 9:00 a.m.

Colegio Brader vs. Colegio San Agustín – 10:00 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 11:00 a.m.