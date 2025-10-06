LigaW: Blanqueadas y goleadas definieron clasificados a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se jugó la última jornada de la temporada regular de LigaW, donde quedaron definidas las posiciones y los equipos clasificados a los cuartos de final en su división Sub-16. Todos los partidos se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

La Salle aseguró clasificación con victoria sobre su clásico rival

El primer partido de la jornada fue un duelo entre viejos conocidos: las Spartans del Colegio La Salle y las Águilas del Colegio Javier. Las Spartans necesitaban ganar para clasificar, mientras que un empate le hubiese bastado a las Águilas.

Con corazón y sacrificio, el Colegio La Salle se llevó una importante victoria ante su rival de toda la vida. Un doblete de Taliana Dávila, en los minutos 5 y 34, significó el triunfo y la clasificación para las Spartans.

ISP asegura el primer lugar del Grupo B con victoria sobre Balboa

En el segundo encuentro de la mañana, se enfrentaron las Dolphins de la International School of Panama y las Balboa Dragons. Las Dragons entraron al partido ya sin chances de clasificar, mientras que las Dolphins necesitaban ganar para asegurar el primer puesto del grupo.

La ISP se llevó una victoria por 2-0, asegurando el liderato del Grupo B. Por las Dolphins anotaron Sofía Jaén al tercer minuto y Suzanne Hoffman al 17.

Panamerican School cerró la fase de grupos con una victoria categórica

El tercer choque del día vio a las ya clasificadas Mustangs del Panamerican School, terceras del Grupo A, enfrentarse al Colegio San Agustín. Las Mustangs triunfaron por un marcador de 4-1, cerrando la fase de grupos con broche de oro.

Por las Mustangs anotaron Maryfer De Gracia, con un hat trick (minutos 5, 22 y 50), y Valeria Otarola, quien aportó un tanto al 26. Por el San Agustín, Ana Lucía González igualó momentáneamente de penal al minuto 11.

Colegio Real captura el primer lugar con victoria por la mínima

En el último enfrentamiento del día se midieron las Lions del Colegio Real y el Instituto Enrico Fermi. Las Lions se llevaron la victoria por un marcador de 1-0.

El único gol del partido lo marcó Isabella Dos Santos de penal al minuto 30. El tanto no solo significó la victoria, sino que le permitió a su equipo terminar en la cima del Grupo A.

Detalles de los cuartos de final





Este sábado 11 de octubre se disputarán los cuartos de final de la categoría Sub-16 de la LigaW. Todos los partidos se jugarán en la cancha principal del Yappy Park, programados de la siguiente manera:

Colegio Real vs. Colegio Brader – 8:30 a.m.

International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 10:00 a.m.

Academia Interamericana vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

Metropolitan School vs. Panamerican School – 1:00 p.m.