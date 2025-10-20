LigaW: Dolphins y Lions avanzaron en semifinales y disputarán campeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se disputaron las semifinales de la LigaW en la categoría Sub-16. Ambos partidos se celebraron en la cancha principal del Yappy Park.

La primera semifinal fue un duelo apretado entre las Dolphins de la International School of Panama y las Spartans del Colegio La Salle. El encuentro se definió desde el punto penal, luego de una igualdad a un gol en el tiempo reglamentario.

Las Dolphins se adelantaron al minuto 11 con, posiblemente, el golazo de la temporada. Sofía Ríos, experta en tiros de esquina, anotó un gol olímpico que sorprendió a propios y extraños. De esta manera categórica, la ISP tomó el liderato del partido.

Las Spartans, sin embargo, no se rindieron y salieron a buscar el empate, mientras las Dolphins hacían todo para proteger la ventaja. Su esfuerzo rindió frutos finalmente sobre el final del segundo tiempo, cuando la presión incesante les otorgó un penal. Taliana Dávila, la heroína en los cuartos de final, anotó desde los 12 pasos y envió el partido a una definición de infarto desde el punto penal.

Las Dolphins se impusieron en los penales por 2-1, con la gran figura siendo su arquera Victoria Barreiro, quien atajò dos penales. Por la ISP anotaron Suzanne y Emily Hoffman.

La segunda semifinal, entre las Lions del Colegio Real y las Jaguars del Metropolitan School, no se quedó atrás en emociones y angustia. Las Lions se impusieron por la mínima, 1-0.

Ambos equipos establecieron su estrategia desde el principio: las Lions buscaban mantener la posesión, mientras que las Jaguars apostaban a su velocidad y el contragolpe. En el primer tiempo, sin embargo, los nervios dominaron y el fútbol no se desplegó en su máximo esplendor.

Con el paso de los minutos, el Colegio Real se fue acomodando en el terreno de juego. Su resiliencia y pacienciafueron finalmente premiadas al minuto 42, cuando Isabella Dos Santos anotó el único gol del partido tras recibir una asistencia de María Fernanda Castillo.

Durante el resto del partido, las Jaguars aumentaron la presión y se lanzaron al ataque, pero las Lions resistieron la embestida, mantuvieron el arco en cero y sellaron su pase a la final, donde se medirán ante la ISP en una cita con el destino por el campeonato.

Detalles de la clausura del torneo

La final de la LigaW y el partido por el tercer lugar se disputarán este viernes en horario nocturno, ambos en la cancha principal del Yappy Park.