LigaW: ISP y el Colegio Real jugarán por el oro y la gloria

Este viernes por la noche se decidirá el equipo campeón de la LigaW en su categoría Sub-16, con un duelo entre las Dolphins de la International School of Panama y las Lions del Colegio Real.

A primera hora, las Spartans del Colegio La Salle y las Mustangs del Panamerican School jugarán por el tercer lugar. El enfrentamiento se celebrará en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

La historia pesa... ¿pero cuánto?

Esta primera final de la campaña inaugural de la LigaW Sub-16 presenta un duelo atractivo entre las Lions del Colegio Real y las Dolphins de la International School of Panama.

Al no existir antecedentes en esta categoría, la historia de la Sub-18 sirve como referencia.

Antes de 2025, las Dolphins nunca habían disputado una final de LigaW. Este año, sin embargo, fueron subcampeonas Sub-18, cayendo por la mínima ante las Fighting Owls de la Academia Interamericana.

En el caso de las Lions, ocurre lo contrario. Antes de 2025 disputaron tres finales consecutivas en la Sub-18, coronándose tricampeonas de 2022 a 2024. La dinastía del Colegio Real tiene un palmarés envidiable, y las leonas saldrán a la cancha decididas a recuperar su corona.

Cómo llegaron hasta acá

Las Dolphins de la ISP ganaron el Grupo A de forma invicta, con cuatro victorias y un empate.

En la primera jornada golearon a las Brader Raiders 5-0. Luego vencieron 4-0 a las Jaguars del Metropolitan School, empataron 1-1 con el Colegio Javier, y cerraron la fase con triunfos 2-0 sobre el Colegio La Salle y el Balboa Academy.

En cuartos de final superaron 2-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá y en semifinales sufrieron para vencer a las Spartans del Colegio La Salle en penales.

Las Lions, por su parte, tuvieron un camino más sólido hacia la gran final. En la primera fecha golearon a El Colegio de Panamá 4-0, luego doblegaron a la Academia Interamericana 3-0 y al San Agustín 2-0. Empataron 1-1 con las Mustangs del Panamerican School, el único gol recibido hasta ahora, y vencieron por la mínima al Instituto Enrico Fermi.

En cuartos de final golearon al Brader 4-0 y en semifinales superaron 1-0 a las Mustangs, su rival más exigente hasta el momento.

Las claves del partido

El duelo Hoffman-Hoffman-Martínez vs. Dos Santos-Castillo

Suzanne Hoffman (ISP) lidera la tabla de goleadoras con siete tantos, mientras Isabella Dos Santos (Colegio Real) la sigue con cinco. Emily Hoffman y Agustina Martínez (ISP), junto con Dos Santos y María Fernanda Castillo (Colegio Real), también figuran entre las máximas asistentes del torneo. Ambas escuadras poseen ofensivas poderosas y jugadoras decisivas, por lo que este enfrentamiento individual podría definir el rumbo del campeonato.

Mantener la concentración defensiva y capitalizar errores ajenos

La ISP es el equipo más goleador, mientras el Colegio Real es el tercero; sin embargo, ambos comparten el mérito de ser las mejores defensas del torneo. Las Dolphins han recibido solo dos goles, y las Lions uno, lo que refleja solidez táctica y control de partido. En una final tan pareja, la defensa y los pequeños detalles serán determinantes.

Detalles de la gran final

La gran final y el partido por el tercer lugar se jugarán este viernes en el cuadro principal del Yappy Park, bajo el siguiente itinerario:

Colegio La Salle vs. Panamerican School – por el tercer lugar, 6:30 p.m.

Colegio Real vs. International School of Panama – por el campeonato, 8:00 p.m.