LigaW: Lions, Dolphins, Fighting Owls y Jaguars parten como favoritas en cuartos de final

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 11 de octubre se celebrarán los cuartos de final de la Liga W en su categoría Sub-16. Toda la jornada se disputará en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido de los cuartos de final será entre las Lions del Colegio Real y las Brader Raiders.Las Lions terminaron la temporada regular en el primer lugar del Grupo A, con 13 puntos en cinco juegos, mientras que las Raiders finalizaron cuartas del Grupo B, con seis puntos en cinco partidos.

En el segundo encuentro, se verán las caras las Dolphins de la International School of Panama y las Eagles de El Colegio de Panamá.Las Dolphins ganaron el Grupo B, con 13 puntos en cinco partidos, mientras que las Eagles obtuvieron el cuarto puesto del Grupo A, con cuatro puntos en cinco encuentros.

El tercer choque enfrentará a las Fighting Owls de la Academia Interamericana con las Spartans del Colegio La Salle.Las Fighting Owls finalizaron segundas del Grupo A, con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota, mientras que las Spartans cerraron la fase regular en el tercer lugar del Grupo B, con siete puntos.

El último enfrentamiento de los cuartos de final tendrá a las Jaguars del Metropolitan School midiéndose ante las Mustangs del Panamerican School.Con 10 puntos en cinco partidos, las Jaguars capturaron el segundo puesto del Grupo B, mientras que las Mustangsaseguraron el tercer lugar del Grupo A, también con 10 puntos.

Agenda de los cuartos de final

Los cuartos de final iniciarán desde temprano, con todos los partidos celebrándose en la cancha principal del Yappy Park, bajo la siguiente programación:

Colegio Real vs. Colegio Brader – 8:30 a.m.

International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 10:00 a.m.

Academia Interamericana vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

Metropolitan School vs. Panamerican School – 1:00 p.m.