Panamá, 10 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    LigaW: Lions, Dolphins, Fighting Owls y Jaguars parten como favoritas en cuartos de final

    Jaime Heilbron
    LigaW: Lions, Dolphins, Fighting Owls y Jaguars parten como favoritas en cuartos de final
    Cortesía: Grupo10.

    Este sábado 11 de octubre se celebrarán los cuartos de final de la Liga W en su categoría Sub-16. Toda la jornada se disputará en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    El primer partido de los cuartos de final será entre las Lions del Colegio Real y las Brader Raiders.Las Lions terminaron la temporada regular en el primer lugar del Grupo A, con 13 puntos en cinco juegos, mientras que las Raiders finalizaron cuartas del Grupo B, con seis puntos en cinco partidos.

    En el segundo encuentro, se verán las caras las Dolphins de la International School of Panama y las Eagles de El Colegio de Panamá.Las Dolphins ganaron el Grupo B, con 13 puntos en cinco partidos, mientras que las Eagles obtuvieron el cuarto puesto del Grupo A, con cuatro puntos en cinco encuentros.

    El tercer choque enfrentará a las Fighting Owls de la Academia Interamericana con las Spartans del Colegio La Salle.Las Fighting Owls finalizaron segundas del Grupo A, con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota, mientras que las Spartans cerraron la fase regular en el tercer lugar del Grupo B, con siete puntos.

    El último enfrentamiento de los cuartos de final tendrá a las Jaguars del Metropolitan School midiéndose ante las Mustangs del Panamerican School.Con 10 puntos en cinco partidos, las Jaguars capturaron el segundo puesto del Grupo B, mientras que las Mustangsaseguraron el tercer lugar del Grupo A, también con 10 puntos.

    Agenda de los cuartos de final

    Los cuartos de final iniciarán desde temprano, con todos los partidos celebrándose en la cancha principal del Yappy Park, bajo la siguiente programación:

    • Colegio Real vs. Colegio Brader – 8:30 a.m.

    • International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 10:00 a.m.

    • Academia Interamericana vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

    • Metropolitan School vs. Panamerican School – 1:00 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste. Leer más
    • Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre. Leer más