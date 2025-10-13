LigaW: Lions, Dolphins, Spartans y Mustangs clasificaron a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este pasado sábado se celebraron los cuartos de final de la LigaW en su categoría Sub-16.Todos los partidos se llevaron a cabo en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

La jornada arrancó con el duelo entre las Lions del Colegio Real y las Brader Raiders.

Las Lions se llevaron un triunfo contundente por 4-0, impulsadas por un segundo tiempo categórico.

Mikaela Palma abrió el marcador en el minuto 11, Isabella Dos Santos aumentó la ventaja en el 33, Analia Velásquez marcó el tercero en el 50 y Camila Díaz cerró el partido en el 57.

El segundo partido lo disputaron las Dolphins de la International School of Panama y las Eagles de El Colegio de Panamá.

Las Dolphins blanquearon a las Eagles 2-0 con un gran primer tiempo.

Agustina Martínez De Hoz anotó el primer gol en el minuto 10, y seis minutos después Emily Hoffman aumentó la ventaja, sentenciando el partido.

El tercer encuentro de cuartos de final tuvo la gran sorpresa del día, cuando las Fighting Owls de la Academia Interamericana se vieron las caras con las Spartans del Colegio La Salle.

Un golazo de Taliana Dávila en los minutos de reposición —un globo sobre la arquera rival— quebró el empate y mandó a las Spartans a semifinales.

El último enfrentamiento de la jornada fue entre las Jaguars del Metropolitan School y las Mustangs del Panamerican School.

Un gran primer tiempo fue suficiente para que las Mustangs se metieran en semifinales, superando a las Jaguars por 2-1.

Maryfer De Gracia abrió el marcador en el minuto 13, mientras que Camila Quirós añadió otro tanto en el 21.

Por las Jaguars, Ana Isabella Arango Aguilera descontó en el minuto 49.

Detalles de las semifinales

Las semifinales de la LigaW se jugarán el sábado 18 de octubre en la cancha principal del Yappy Park, bajo el siguiente horario:

International School of Panama vs. Colegio La Salle – 3:00 p.m.

Colegio Real vs. Panamerican School – 4:30 p.m.