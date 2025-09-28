LigaW: Penúltima jornada define posiciones rumbo a los cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La penúltima jornada de la LigaW aclaró el panorama previo a la última fecha de la fase de grupos. Todos los partidos se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer encuentro lo protagonizaron el Colegio San Agustín y las Eagles de El Colegio de Panamá por el Grupo A. El resultado final fue un empate sin goles, que dejó a las Eagles con cuatro puntos en cinco partidos y al San Agustín con uno en cuatro.

El segundo partido enfrentó al Instituto Enrico Fermi y a las Mustangs del Panamerican School. Las Mustangs se llevaron el triunfo por 2-0, con goles de Camila Quirós (12’) y Sara Solís (20’). Con esta victoria, se colocan en el tercer lugar con siete puntos en cuatro juegos.

El tercer cotejo terminó en un empate 2-2 entre las Brader Raiders y las Jaguars del Metropolitan School. Por las Jaguars marcaron María Duarte De Oliveira (2’) e Isabella Shimizu (44’). Por las Raiders anotaron Angélica Chevalier (8’) y Julianna Alvarado (25’). Brader cierra la temporada regular con seis puntos, mientras que el MET finaliza con 10 unidades.

El último enfrentamiento de la jornada fue el choque entre las Balboa Academy Dragons y las Spartans del Colegio La Salle. Las Spartans se impusieron por 4-0, con doblete de Jimena Chue (9’ y 48’) y goles de Isabella Uribe (22’) y Taliana Dávila (47’). Con este triunfo, La Salle suma cuatro puntos en cuatro partidos.

El próximo sábado se jugará la última jornada de la temporada regular con una cartelera de cuatro partidos. Los últimos cruces en Yappy Park definirán los cuartos de final, programados para el sábado 11 de octubre.