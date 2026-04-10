LigaW Sub-18 arranca con grandes favoritas y bajas importantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva temporada inicia con campeonas buscando repetir, aspirantes fuertes y ausencias por selección que podrían influir en el arranque del torneo.

La espera terminó y una nueva temporada de la LigaW en su categoría Sub-18 inicia con 17 equipos soñando con conquistar el trofeo de campeonas.

Seis partidos abrirán la nueva campaña este sábado desde el Yappy Park de Paseo del Norte.

Fighting Owls: favoritas para repetir

Las Fighting Owls de la Academia Interamericana, flamantes campeonas de la LigaW Sub-18 en 2025, parten como favoritas para alzar nuevamente el trofeo el próximo 13 de junio en el Yappy Park.

Suele ocurrir que, al elegir un favorito en la pretemporada, la vía fácil es inclinarse por el campeón defensor. En este caso, sin embargo, no se trata de ir por lo fácil, sino por lo lógico.

El regreso de Athena Parilli, jugadora más valiosa de la temporada pasada y goleadora del equipo con cinco tantos, ilusiona a todo el entorno de las Fighting Owls.

El Colegio Real busca volver a su lugar histórico

Por más que las Fighting Owls partan como favoritas, el camino no será sencillo. Las Lions del Colegio Real se perfilan como las principales contendientes para arrebatarles la corona.

Las Lions del Colegio Real fueron campeonas de la LigaW Sub-18 en 2022 (izq.), 2023 (cen.) y 2024 (der.). Cortesía: Grupo10.

El Colegio Real tendrá un incentivo adicional: volver a levantar el trofeo. Entre 2022 y 2024, las Lions lograron un histórico tricampeonato. De triunfar este año, sumarían cuatro títulos en cinco temporadas, una motivación más que suficiente para escribir otro capítulo dorado.

Panamerican School busca saldar una deuda

Otro equipo que llega altamente motivado es el de las Mustangs del Panamerican School.

Las Mustangs han estado cerca del título en repetidas ocasiones: fueron subcampeonas en 2022 y 2024 y obtuvieron el tercer lugar en 2023 y 2025.

La final de 2022 sigue siendo especialmente dolorosa, tras caer en penales con una atajada decisiva sobre el final. Después de cuatro años consecutivos en los primeros puestos, todo apunta a que buscarán convertir esa regularidad en campeonato.

El impacto inmediato de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Al igual que ocurre en otras ligas juveniles, la LigaW también se verá afectada por compromisos internacionales.

Este fin de semana inician los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde la selección sub-17 dirigida por Gerard Aubí será anfitriona.

Jugadoras como Julianna Alvarado (Brader), Ana Belisa Pérez y Gabriela Rodríguez (Colegio Real), así como Maryfer De Gracia (Panamerican School), estarán ausentes en las primeras jornadas mientras representan al país.

Estos llamados son motivo de orgullo para sus instituciones, aunque su impacto en el desarrollo del torneo aún está por verse.

Fechas clave del torneo

• Jornada inaugural: sábado 11 de abril

• Fase de grupos: 11 de abril al 23 de mayo

• Cuartos de final: sábado 30 de mayo

• Semifinales: sábado 6 de junio

• Gran Final: sábado 13 de junio

Calendario de la jornada

Así se jugará la jornada inaugural este sábado, toda desde el Yappy Park de Paseo del Norte:

• Colegio La Salle vs. Balboa Academy – 8:30 a.m.

• International School of Panama vs. Colegio Real – 9:30 a.m.

• Colegio Brader vs. Instituto Panamericano – 10:30 a.m.

• El Colegio de Panamá vs. Colegio San Agustín – 11:30 a.m.

• Metropolitan School vs. Colegio Javier – 12:30 p.m.

• Academia Interamericana vs. Panamerican School – 1:30 p.m.

Con candidatas claras, aspirantes consolidadas y ausencias que pueden alterar el equilibrio, la LigaW Sub-18 inicia una temporada donde cada detalle puede marcar el camino al título.