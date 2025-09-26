LigaW y Liga10: Jornada sabatina decisiva en el Yappy Park

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado, la LigaW y la Liga10 ambas recibirán jornadas decisivas en la pelea por la clasificación a los cuartos de final.

LigaW iniciará temprano una jornada llena de emociones con cuatro partidos definitorios.

El primer duelo enfrentará a las Eagles de El Colegio de Panamá contra el Colegio San Agustín. Las Eagles marchan cuartas del Grupo A con tres puntos en cuatro partidos, y una victoria las subiría al tercer lugar. San Agustín, último con tres derrotas, está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

En el segundo encuentro, el Instituto Enrico Fermi buscará escalar posiciones frente a las Mustangs del Panamerican School. El Fermi ocupa el quinto lugar con tres puntos, mientras que las Mustangs son terceras con cuatro. El resultado puede redefinir el panorama rumbo a los cuartos de final.

El tercer partido será por el Grupo B entre las Jaguars del Metropolitan School y las Brader Raiders. Las Jaguars son segundas con nueve puntos, y un triunfo las llevaría momentáneamente al liderato. Las Raiders, cuartas con cinco puntos, necesitan ganar para subir al tercer puesto.

La sexta fecha de la LigaW cerrará con las Spartans del Colegio La Salle ante las Dragons del Balboa Academy. Ambos equipos están urgidos de victoria: Spartans quintas con un punto en tres juegos y Dragons últimas con tres derrotas.

En la Liga10, la jornada se abrirá con un duelo de alto voltaje en el Grupo B: los Potros del Thomas Jefferson School, revelación del torneo, enfrentarán a los Eagles de El Colegio de Panamá. Ambos están empatados en el segundo lugar con nueve puntos; el ganador asegurará subir de posición.

El segundo partido será entre los Fighting Owls de la AIP, líderes del grupo con 10 puntos, y los Lions del Colegio Real, quintos con seis. Si la AIP gana, consolidará su liderato; si triunfa el Colegio Real, podría escalar hasta el segundo puesto.

El tercer choque pondrá frente a frente a las Águilas del Colegio Javier y a los Tigers del Smart Academy. Los Tigers son sextos con tres puntos y las Águilas séptimas sin victorias.

Luego, por el Grupo A, las Mustangs del Panamerican School se medirán ante los Dolphins del ISP. Los Mustangs, cuartos con siete puntos, pueden alcanzar la cima si ganan, mientras que los Dolphins, quintos con cuatro, buscan meterse en la pelea.

En el penúltimo partido, los Spartans de La Salle enfrentarán a los Green Panthers del IPA. Ambos equipos están empatados en nueve puntos por el segundo lugar; el que gane podría colocarse en la cima de forma temporal.

La jornada cerrará con los Brader Raiders, líderes con 10 puntos en cinco partidos, frente a los Thunders del Instituto Atenea, sextos con cuatro. Una victoria dejaría a los Raiders con 13 puntos y al menos el segundo lugar asegurado.

Detalles de la jornada en el Yappy Park

San Agustín vs. El Colegio de Panamá – 8:30 a.m. (LigaW)

Instituto Enrico Fermi vs. Panamerican School – 9:30 a.m. (LigaW)

Metropolitan School vs. Colegio Brader – 10:30 a.m. (LigaW)

Balboa Academy vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m. (LigaW)

Thomas Jefferson School vs. El Colegio de Panamá – 1:00 p.m. (Liga10)

Colegio Real vs. AIP – 2:30 p.m. (Liga10)

Colegio Javier vs. Smart Academy – 4:00 p.m. (Liga10)

Panamerican School vs. ISP – 5:30 p.m. (Liga10)

Colegio La Salle vs. IPA – 7:00 p.m. (Liga10)

Instituto Atenea vs. Colegio Brader – 8:30 p.m. (Liga10)