Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en cementerio privado de Rosario

    La estrella del fútbol despidió a su padre Jorge Messi en una ceremonia íntima en Rosario, acompañado de su familia, en medio de homenajes del fútbol argentino y muestras de apoyo de aficionados.

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en cementerio privado de Rosario
    Integrantes del operativo de seguridad esperan para escoltar a familiares de Jorge Messi en el cementerio privado El Prado este domingo en Rosario (Argentina). EFE

    Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe), en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.

    El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.

    Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro: “Fuerza Leo, te amamos”, decía uno de ellos sobre la verja de El Prado.

    Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en cementerio privado de Rosario
    Fotografía que muestra una ofrenda floral al interior de un vehículo frente al cementerio El Prado este sábado, en Rosario (Argentina). EFE

    El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, saludó a la familia Messi por su pérdida y aclaró que el Gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós.

    Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, y los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.

    Abanderado Grandoli, club de barrio en el que Lionel Messi aprendió a jugar al fútbol en Rosario, publicó el sábado en sus redes sociales una vieja foto del ídolo argentino, su padre y otros niños en típica formación de equipo junto a un sentido texto: “Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial”.

    El mensaje de la institución en la que Messi comenzó a jugar a los 4 años agregó: “Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia”.

    Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 00:10 Panamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el Canal Leer más
    • 00:00 Trump designa a secretario personal de la Casa Blanca como su nuevo asistente Leer más
    • 23:44 Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Carlos Ruiz vuelven al diamante de las Grandes Ligas Leer más
    • 22:46 Panamá celebra su regreso al octavo lugar en Centroamericanos y del Caribe 60 años después Leer más
    • 21:45 Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia Leer más
    • 21:31 Perú anuncia la muerte de once connacionales que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania Leer más
    • 21:30 Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio Leer más
    • 20:50 Réplica del director de Pandeportes Leer más
    • 20:39 Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal  Leer más
    • 20:32 Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’ Leer más