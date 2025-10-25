Lions del Colegio Real rugen de nuevo y conquistan la primera LigaW Sub-16

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Lions del Colegio Real de Panamá cerraron una campaña de ensueño, coronándose campeonas de la primera temporada Sub-16 de la LigaW tras derrotar por penales 4-1 a las Dolphins de la International School of Panama, en un duelo defensivo disputado en Yappy Park.

Con el triunfo, revivieron la dinastía que habían construido en la categoría Sub-18 entre 2022 y 2024.

Por parte de la International School of Panama, demostraron que poco a poco se están convirtiendo en una fuerza en la LigaW. Este es su segundo subcampeonato del año, luego de haber sido finalistas en la división Sub-18.

En la previa del partido, se destacó la solidez defensiva de ambos equipos, dado que la ISP solo había recibido dos goles y el Colegio Real uno, lo cual hacía pensar que una definición por penales era muy probable.

El partido comenzó de una forma típica de final. Al no haberse enfrentado anteriormente, ambos oncenos se tomaron su tiempo estudiándose, buscando falencias en el rival para atacar la zaga contraria. Las oportunidades de gol se hicieron esperar y el duelo se fue al descanso sin goles.

Para el complemento, se esperaba que uno de los dos equipos tomara la iniciativa, pero no fue así. Las Lions intentaron llegar, aunque sin claridad, mientras que las Dolphins tuvieron sus momentos, pero tampoco lograron romper la defensa rival. El campeón terminó decidiéndose desde los 12 pasos.

En los penales, anotaron para el Colegio Real: Leah Cohen, Ana Belisa Pérez, Isabella Dos Santos y Camila Díaz. Lucía Lizarzaburu marcó el único penal de la ISP, mientras que María José González, arquera de las Lions, detuvo el primer disparo rival, dándole ventaja a su equipo desde el inicio.

Las Lions cerraron con broche de oro una temporada dominante, reafirmándose como el equipo a batir en el fútbol femenino colegial de Panamá.

Panamerican School se quedó con el tercer lugar

A primera hora, las Mustangs del Panamerican School aseguraron su lugar en el podio, capturando el tercer lugar de la LigaW al vencer a las Spartans del Colegio La Salle por 3-0.

Maryfer De Gracia marcó un doblete y Zueli Solís aportó otro tanto.