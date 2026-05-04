Lions, Dolphins, Owls y Mustangs ganan, gustan y golean en LigaW

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La LigaW Sub-18 vivió una jornada de goleadas y arcos en cero, perfilando la recta final hacia los cuartos de final.

Este sábado se disputó la cuarta jornada de la LigaW en la categoría Sub-18, con una cartelera de cuatro partidos. Todos los encuentros se jugaron en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

En el primer partido, las Lions del Colegio Real mantuvieron su buen momento al vencer 5-2 a las Balboa Dragons. Gabriela Rodríguez firmó un doblete, mientras que Alana Gamboa, Jimena Chue y Sophia Hurtado anotaron un gol cada una. Por las Dragons, marcaron Gabriela Ríos y Julia Olmos.

En el segundo encuentro, las Dolphins del International School of Panama lograron su tercera valla invicta consecutiva al golear 5-0 a las Green Panthers del Instituto Panamericano. Emily Hoffman destacó con un doblete, acompañada por goles de Sofía Falasca, Sofía Alfaro y otra anotación que completó la cuenta.

En el tercer duelo, las Fighting Owls de la Academia Interamericana consiguieron su primera victoria del torneo al imponerse 3-1 sobre el Colegio San Agustín. Alexandra Moscoso, Sofía Gamecho y Elaine Brin anotaron para la AIP, mientras que Sara Palacios descontó.

El cierre de la jornada dejó el segundo triunfo consecutivo y la tercera valla invicta para las Mustangs del Panamerican School, que vencieron 4-0 a las Águilas del Colegio Javier. Maryfer De Gracia brilló con un triplete, mientras que Andrea Alvarado añadió un gol.

Inicia la recta final

Este próximo sábado se disputará la quinta fecha de la LigaW, marcando el inicio de la recta final rumbo a los cuartos de final, con otra jornada de cuatro partidos en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El calendario será el siguiente:

El Colegio de Panamá vs Metropolitan School – 8:30 a.m.

Academia Interamericana vs Colegio Javier – 9:30 a.m.

International School vs Balboa Academy – 10:30 a.m.

Colegio Brader vs Colegio La Salle – 11:30 a.m.