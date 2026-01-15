LIV Golf confía en puntuar en el ránking mundial en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

LIV Golf confía en lograr un acuerdo con el OWGR para sumar puntos al ránking mundial antes del inicio de la temporada, tras introducir cambios clave en su formato.

El consejero delegado de LIV Golf, Scott O’Neil, prevé que antes del 4 de febrero, cuando empiece la nueva temporada del circuito financiado por Arabia Saudí, haya un acuerdo para que sus torneos puntúen para la clasificación mundial, algo que no sucede desde la creación de esta liga en verano de 2022.

LIV cursó el pasado 30 de junio una nueva solicitud para incorporarse al sistema del Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés), la institución rectora que regula la clasificación de puntos que sirve de base para el acceso a los grandes torneos.

“Estamos intentando avanzar lo más rápido posible, manteniendo la integridad de la liga, para que la decisión sea fácil. La intención es que se solucione antes de que empiece la temporada, aunque yo no tengo voto”, comentó el CEO del circuito saudí en un acto ante los medios en Florida (Estados Unidos), donde esta semana se han concentrado los equipos ante el nuevo curso.

Tras su irrupción como competencia del PGA Tour y el DP World Tour, LIV instauró nuevos formatos en sus torneos, como la celebración de tres jornadas en vez de cuatro, lo que hizo que la OWGR le excluyera de su sistema de puntuación y ha restado oportunidades a sus jugadores para participar en los ‘majors’.

O’Neil explicó que mantiene contactos de forma regular con el máximo responsable del OWGR, Trevor Immelman, del que dijo que habría que proponerlo como “Nobel de la Paz” en caso de que haya un acuerdo.

“Creo que tiene el trabajo más difícil del mundo”, apuntó el directivo de LIV, quien destacó que hay personas dentro de la junta directiva del OWGR que no tienen interés en que los torneos del circuito saudí sumen puntos.

Uno de los motivos en los que LIV basa su esperanza es haber ampliado los torneos de 54 a 72 hoyos, así como aumentar el número de jugadores descendidos a final de temporada, medidas encaminadas a poner en valor la meritocracia, uno de los pilares en los que el OWGR base su método.

“Hay algunos cambios para este año que nos ayudan y nos dan esperanza de que eso se logre”, apuntó O’Neil para alimentar su optimismo.

Anunció además que la bolsa de premios por torneo en el nuevo curso, que empezará en Riad, aumentará a 30 millones de dólares (25 millones de euros), con 22 millones (18,9) para la categoría individual y ocho (6,8) para equipos.

En relación con la marcha de LIV del jugador estadounidense Brooks Koepka, y de su readmisión en el PGA Tour, O’Neil respondió: “Le deseo lo mejor para él y su familia. Si esto es lo que quiere, no habrá mayor animador de él que yo”.

Si le sorprendió lo rápido de su reincorporación al PGA Tour, en apenas tres semanas, añadió: “Sería difícil meterme en la mente de una organización tan diferente a la nuestra. No quiero comentar sobre sus procesos o reglas. Yo habría hecho lo mismo”.

El directivo se felicitó de que las tres estrellas del circuito saudí tentadas por el PGA Tour —Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith— hayan rechazado la oferta.

“Si alguien no quiere estar aquí, me parece bien. Quiero a gente que quiera hacer las cosas de forma diferente, interactuar con patrocinadores y construir negocios (...) No tengo ninguna duda de que los jugadores han apostado todo por este proyecto”, abundó el CEO.

O’Neil también se mostró optimista sobre el pleito planteado por Rahm y Tyrrell Hatton contra la decisión del DP World Tour de imponer multas a los jugadores del LIV.

“Hay un diálogo activo, así que prefiero no hacer más comentarios”, se limitó a comentar el consejero delegado.