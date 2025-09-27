Liverpool pagará el resto del contrato de Diogo Jota a su familia

El Liverpool rendirá homenaje al fallecido delantero Diogo Jota asegurando el pago del resto de su contrato a su familia, según confirmó el entrenador Arne Slot. La medida busca respaldar a la esposa y los tres hijos del jugador tras la trágica pérdida ocurrida en julio.

De acuerdo con The Athletic, Fenway Sports Group (FSG), propietarios del club, pagará en su totalidad los dos años restantes del contrato de Jota a su esposa Rute Cardoso y sus hijos. Jota, de 28 años, y su hermano André Silva fallecieron en un accidente automovilístico en España, apenas 11 días después de que el delantero se casara con Rute, con quien compartía 13 años de relación.

On this day in 2020, Diogo Jota became a Red ❤️



Always in our hearts. Forever our number 20. pic.twitter.com/5493uesCBO — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2025

“La forma en que se comportaron los aficionados después de esa tragedia, la cantidad de flores que había, todos los homenajes… casi me emociono al pensarlo. Es increíble lo que han hecho nuestros aficionados y también nuestros jugadores, la forma en que se comportaron durante el funeral y en los alrededores”, señaló Slot en una entrevista con Ally McCoist para TNT Sports.

El técnico también reflexionó sobre la difícil situación de la familia: “Y luego tuvimos que entrenar de nuevo. Hay momentos en los que pienso: ‘¿Qué deben sentir ahora su esposa y sus hijos?’. Suena muy duro, pero nuestra vida continúa. La gente espera que los prepare para siempre, y a veces eso se siente un poco difícil sabiendo lo difícil que es para la familia y para los padres en la etapa que aún están viviendo y que vivirán el resto de sus vidas”.

Liverpool le ha pagado a la familia de Diogo Jota los 2 años restantes de su contrato. [RdP] pic.twitter.com/jHq2uPsaZL — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 26, 2025

Sobre la decisión de los propietarios, Slot agregó: “Se critica principalmente a los propietarios, al igual que a los entrenadores, pero la forma en que han manejado esta situación pagándole a su esposa y a sus hijos todo el dinero del contrato es… tal vez la gente piense que es normal, pero no lo es en el fútbol”.

This is more than football.



A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Jota jugó 182 partidos con el Liverpool, anotando 65 goles desde su llegada procedente del Wolverhampton Wanderers en 2020. En memoria del delantero, el club confirmó que retirará permanentemente la camiseta número 20.