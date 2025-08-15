Liverpool y la Premier League rinden el homenaje más emotivo a Diogo Jota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La puesta en escena de una nueva temporada en la Premier estuvo claramente marcada por el recuerdo a Diogo Jota, durante un lustro jugador relevante del Liverpool, fallecido en accidente de tráfico junto a su hermano Andre Silva.

Los gestos de honra al portugués, al 20 ‘red’, han sido permanentes. Se han acentuado en las últimas horas, con la proximidad de la apertura de la competición que han inaugurado, precisamente, su equipo, el Liverpool, en Anfield, frente al Bournemouth.

Clubes como el Chelsea y el Wolverhampton, entre otros, han recordado al futbolista fallecido semanas atrás. El partido va por Diogo Jota, honrado de forma calurosa y sentida por todo el estadio. Los jugadores de todos los equipos portarán brazaletes negros y en las pantallas gigantes habrá imágenes con la trayectoria del futbolista.

El legado del luso ha ido más allá del terreno de juego. Un enorme tifo DJ20, en uno de los fondos del estadio Anfield, alumbró el preámbulo del primer choque de la competición. Un emotivo minuto de silencio, en memoria de Diogo y su hermano Andre Silva, que también tuvo su reflejo en el recinto: AS30.

Con la familia del futbolista presente en el estadio, los tributos se sucedieron desde antes de que el balón echara a rodar.

El ‘You’ll never walk alone’ más sentido sonó en Liverpool mientras florecían los ecos entre los seguidores asistentes en la apertura de la Premier, que contribuyó con un espectacular y emotivo video con la figura del futbolista.

"You'll Never Walk Alone" rings out for the first time this season, sung with heavy hearts. pic.twitter.com/84M3kgy1qs — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 15, 2025

Fuera del campo el recuerdo fue permanente. El Liverpool vende en sus tiendas y en internet una camiseta en homenaje a Jota con la figura del jugador acompañada por la inscripción “On His Name, Diogo” (En su nombre, Diogo), en honor a la canción que le cantan los aficionados, y “Forever 20” (Siempre 20).

Todo lo recaudado por la venta de estas camisetas se destinará a la fundación del Liverpool para financiar el fútbol base, igual que lo percibido por las inscripciones en las camisetas con el nombre y número que vestía el jugador.

Además, el Liverpool decidió en julio retirar el número 20 del primer equipo masculino, del femenino y de la cantera, en un gesto único en su historia. Los jugadores del Liverpool llevarán el mensaje “Forever 20” en sus camisetas durante toda la temporada.

Las ofrendas florales que la gente ha dejado en Anfield desde el fallecimiento han sido recogidas y transformadas en arreglos para los aledaños del estadio, la ciudad deportiva y para la construcción de un memorial permanente.

Hasta entonces, se ha habilitado una zona temporal en Anfield para que quienes quieran presentar sus respetos a Jotay a su hermano André Silva puedan hacerlo.