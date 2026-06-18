Llegó la hora de Coco: Carrasquilla apunta a debutar contra Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante panameño mostró una evolución positiva en su proceso de recuperación mientras los titulares realizaron trabajos regenerativos tras el exigente encuentro mundialista.

La selección de Panamá regresó este jueves a los entrenamientos en New Tecumseth, Ontario, apenas un día después de su derrota ante Ghana en el debut del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La sesión dejó una noticia alentadora para el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen: la evolución positiva de Adalberto Carrasquilla, quien elevó la intensidad de su trabajo y participó por primera vez junto al grupo desde que se lesionó a finales de mayo.

La práctica se desarrolló durante la tarde en las instalaciones del Nottawasaga Resort, bajo temperaturas más bajas que las registradas en jornadas anteriores y con una fuerte brisa que acompañó gran parte de la sesión.

Como suele ocurrir tras un partido oficial, los 11 jugadores que fueron titulares frente a Ghana no participaron en el entrenamiento de campo. El grupo estuvo conformado por dos porteros y 13 jugadores de campo, además de Víctor Griffith, quien continúa trabajando junto a la selección nacional mientras permanece concentrado con el equipo.

Todas las miradas estuvieron puestas en Carrasquilla. El mediocampista llegó junto al resto de sus compañeros desde el hotel hasta la cancha, recorrido que habitualmente realiza el plantel caminando. Posteriormente trotó con el grupo y, por primera vez desde su lesión, participó activamente en los distintos ejercicios programados por el cuerpo técnico.

Adalberto Carrasquilla trota junto a sus compañeros en la cancha de fútbol de Nottawasaga Resort. LP/Anel Asprilla

Antes de integrarse por completo a los trabajos colectivos, el futbolista realizó algunos ejercicios con balón junto al lateral Jorge Gutiérrez. Minutos después se incorporó a las dinámicas de la práctica, una señal positiva en su proceso de recuperación.

Carrasquilla sufrió una lesión el pasado 24 de mayo durante la final de vuelta de la Liga MX. Desde aquel encuentro han transcurrido 26 días, período en el que el volante ha seguido un programa específico de rehabilitación para intentar volver a estar disponible en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, los titulares del compromiso ante Ghana permanecieron al margen de la sesión de campo. El grupo realizó trabajos de recuperación que incluyeron crioterapia, ejercicios físicos de baja intensidad en el gimnasio y sesiones de fisioterapia, todo ello como parte del protocolo posterior al exigente estreno mundialista.

La selección panameña tiene previsto regresar a los entrenamientos este viernes por la mañana. Para esa sesión se espera la reincorporación de los jugadores que vieron acción desde el inicio frente al conjunto africano, en una práctica que comenzará a perfilar la preparación para el segundo compromiso de la fase de grupos.

El próximo desafío será ante Croacia, selección que este jueves trabajó en su campamento de concentración ubicado en Alexandria, Virginia.

El conjunto europeo tiene programado viajar el domingo a territorio canadiense para afrontar el encuentro del martes en el Toronto Stadium, donde Panamá buscará sumar sus primeros puntos del torneo tras el revés sufrido en su presentación mundialista.