Lluvias aplazan el Marsella vs. PSG; nueva hora choca con la gala del Balón de Oro

El esperado clásico del fútbol francés entre el Olympique de Marsella, donde milita el panameño Michael Amir Murillo, y el París Saint-Germain, programado inicialmente para este domingo, fue aplazado por motivos de seguridad debido a la amenaza de intensas lluvias que afectan a la ciudad mediterránea.

La Prefectura de Bouches-du-Rhône informó en un comunicado que la región se encuentra bajo vigilancia naranja por precipitaciones y riesgo de inundaciones, lo que hacía inviable garantizar las condiciones mínimas para disputar un encuentro que esperaba congregar a 70.000 aficionados en el estadio Orange Vélodrome.

El anuncio oficial fue confirmado más tarde por el propio Marsella en su página web.

“El Olympique de Marseille toma nota de la decisión de la Prefectura (…) de posponer el partido OM-PSG, previsto para esta noche, por razones de seguridad vinculadas a las condiciones meteorológicas en la región. Como lo comunicó la Ligue de Football Professionnel, y conforme a su reglamento, el encuentro se reprograma para este lunes 22 de septiembre a las 20h en el Orange Vélodrome”, expresó el club.

El comunicado también aclaró que las entradas adquiridas para la jornada dominical conservarán su validez para la nueva fecha, y lamentó que las condiciones no hayan permitido la realización del clásico en el calendario original.

“El Olympique de Marsella lamenta que las condiciones no estén reunidas para disputar el partido esta noche, tanto para sus jugadores, sus seguidores ya movilizados y presentes, como para la plena visibilidad del evento”, añadió la entidad.

El aplazamiento, sin embargo, trae consigo una curiosa coincidencia en la agenda deportiva francesa.

El choque entre Marsella y PSG se disputará este lunes a partir de las 8:00 de la noche locales, justo una hora antes del inicio de la gala del Balón de Oro en París, fijada a las 9:00 p.m. (3:00 p.m. hora de Panamá).

El evento del Balón de Oro tiene un condimento especial para el PSG, ya que Ousmane Dembélé figura entre los principales candidatos al galardón. No obstante, el atacante francés no iba a ser parte del clásico, pues se encuentra lesionado.