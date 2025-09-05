Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la primera fecha

Exclusivo Suscriptores

Esta primera fecha de la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf dejó un sabor agridulce para la selección de Panamá. Por un lado, siempre suma sacar puntos de visitante. Por otro lado, las expectativas previas al debut en Surinam eran enormes y se siente que nos regresamos con las manos un poco vacías.

Al mismo tiempo, el resultado en el otro partido de la jornada, victoria salvadoreña en tierras guatemaltecas, es lo peor que pudo haber pasado para las aspiraciones canaleras respecto al cupo directo a la Copa del Mundo. El panorama actualmente no es claro y, desde ya, no hay margen de error. Repasemos lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de esta primera fecha.

Lo bueno: se rescató un punto

Es verdad, no se ganó en Surinam. Una eliminatoria mundialista no es fácil y, usualmente, el patrón a seguir es ganar todo lo posible de local y rescatar uno que otro punto fuera de casa. Surinam es mejor de lo que su posición actual en el ranking FIFA dice (136) y así lo mostró en la pasada Copa Oro.

En papel, traerse un punto de Paramaribo no es algo negativo. En la ronda pasada, Surinam ganó su grupo de forma invicta, empatando en El Salvador. Además, por el desarrollo del partido, la selección de Surinam seguramente sentirá que mereció más y debió haberse quedado con los tres puntos dadas las ocasiones de gol que tuvo.

Haciendo la matemática previa al inicio de esta fase, el equipo que llegue a 12 puntos debería lograr clasificar. Eso se consigue empatando los tres partidos de visitante y ganando los tres de casa: algo en teoría posible, pero con poco margen de error.

Lo malo: se perdieron dos puntos

De la misma forma que Surinam seguramente siente que mereció quedarse con los tres puntos, Panamá podría decir lo mismo. Panamá tuvo mayor control y posesión del balón y buenas oportunidades, incluyendo un poste de Michael Amir Murillo.

La selección nacional no aprovechó las ocasiones que tuvo, el dominio del balón, ni tampoco el buen momento que atraviesan Ismael Díaz y Cecilio Waterman en sus respectivas ligas, o el propio Everardo Rose, goleador de Plaza Amador, que se quedó mirando el partido desde el banquillo de suplentes.

Hablando de Rose, la mayor parte de las canchas de la Liga Panameña de Fútbol cuentan con césped artificial, por lo cual el ingreso en el segundo tiempo de un jugador acostumbrado a esa superficie pudo haber sido fortuito.

Volviendo al tema, el empate en sí no es malo, pero por todo el talento individual y colectivo y la evolución que ha tenido Panamá estos últimos años, el resultado debió ser mejor. Hay que exigir ser mejores.

Lo feo: El Salvador ganó de visitante en Guatemala

Cuando el partido de Panamá terminó, todas las atenciones del grupo se tornaron a la ciudad de Guatemala, donde la selección chapina recibía a la de El Salvador de Hernán Darío “Bolillo” Gómez. El resultado que más convenía para Panamá en este partido era un empate sin goles.

Por 80 minutos, el deseo parecía a punto de cumplirse. Guatemaltecos y salvadoreños estaban enfrascados en una batalla campal que mostraba más roce que fútbol. Como buen partido de eliminatoria mundialista, ninguno de los dos quería ceder espacios que permitieran un golpe fulminante del rival.

A pocos minutos del final, El Salvador fue el primer equipo en dar un grito de gol en la fase final de la eliminatoria de Concacaf. Después del gol, lograron aguantar el resultado y regresan a San Salvador con tres puntos que valen más que oro. Una selección salvadoreña que se fue de la Copa Oro última en su grupo, sin marcar un gol, dio el estacazo en el momento más crucial del año.

Como mencioné anteriormente, la fórmula ideal suele ser sumar de a tres en casa y de a uno como visitante. Estos tres puntos que se llevan los salvadoreños los ponen en una excelente posición para lo que resta de la eliminatoria y son un aviso para el resto de la confederación.

Lo temible: Panamá no mostró su mejor imagen y los márgenes se achicaron

Cuando terminó la Copa Oro, hice un análisis sobre el paso de la selección en el torneo y cómo distintos momentos a lo largo de la fase de grupos mostraron debilidades en el juego colectivo que fueron opacadas por los resultados positivos, hasta que finalmente nos eliminaron en cuartos. En ese momento, destaqué la desconcentración en defensa que derivó en goles rivales y que la ofensiva nos salvó.

En el partido del jueves fue diferente. Si bien la defensa, a pesar de mantener el arco en cero, no tuvo su mejor partido y Orlando “Cuti” Mosquera fue salvador en momentos, la ofensa no acompañó: Panamá no marcó y nos regresamos con un 0-0 deprimente. La imagen que se dejó no es buena, ni refleja el potencial que tiene esta selección, ni lo mostrado en los últimos cinco años bajo la tutela de Thomas Christiansen.

Aún es temprano y se puede dar vuelta. La victoria de El Salvador en Guatemala cambia todo: los márgenes se achicaron bastante. Este lunes, Panamá recibe a Guatemala y una inspirada selección salvadoreña a Surinam.

Si Panamá gana, conseguiría cuatro puntos en las primeras dos fechas y, de hacerlo también, El Salvador tendría seis. En la ventana de octubre, los salvadoreños jugarán ambos partidos de local, siendo el primero contra Panamá.

En el hipotético caso de que ambos ganen sus partidos del lunes, Panamá estaría obligado a sacar un resultado en San Salvador para evitar que los cuscatlecos se pusieran a cinco puntos con nueve por jugarse. Todo esto es hipotético, sin embargo, y los partidos tienen que jugarse en cancha.

Si algo nos ha dejado la primera fecha es que el grupo A tiene mucha paridad y en cada partido cualquier cosa puede pasar. Lo que sí quedó claro es que no será nada fácil y que tenemos que mejorar, y rápido.