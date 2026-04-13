Panamá, 13 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026

    La ceremonia dejó momentos destacados, pero también críticas por logística y duración en el Rommel Fernández.

    Humberto Cornejo
    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 . EFE/ Bienvenido Velasco

    La ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 dejó múltiples sensaciones en el estadio Rommel Fernández, en una noche cargada de emoción, cultura y expectativas por el inicio de la competencia regional.

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Argentina cuenta con 250 atletas en estos juegos. Foto: Carlos Vidal

    Lo bueno

    Panamá volvió a posicionarse como sede de un evento internacional, reuniendo a jóvenes atletas con la ilusión de representar a sus países.

    El desfile de delegaciones fue uno de los momentos más destacados, especialmente por la energía y orgullo que transmitieron los deportistas durante su recorrido por el estadio.

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Los medallistas olímpicos panameños Irving Saladino (d) y Atheyna Bylon (i) encendieron la llama suramericana. EFE/ Bienvenido Velasco

    La presencia de figuras históricas del deporte panameño también marcó la jornada.

    Atletas como Irving Saladino (medalla de oro olímpica) y Atheyna Bylon (medalla de plata olímpica), junto a referentes como Alonso Edward y Kristine Jiménez, aportaron simbolismo a la ceremonia, en un escenario donde no siempre coinciden varias generaciones del deporte nacional.

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Alonso Edward durante su recorrido con la antorcha. Foto: Carlos Vidal

    En el apartado artístico, el espectáculo ofreció una muestra de identidad cultural. Destacaron las presentaciones de Osvaldo Ayala, Jonathan Chávez y Margarita Henríquez, junto al artista puertorriqueño Farruko, además de un despliegue de bailarines y expresiones folclóricas de distintas regiones del país.

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Farruko interpretó todos sus éxitos. Foto: Carlos Vidal

    Lo malo

    Uno de los aspectos señalados fue la duración del acto, que por momentos se percibió extensa.

    Asimismo, los discursos protocolares, a cargo de autoridades como el director de Pandeportes y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, incluyeron elementos institucionales que, aunque propios del evento, redujeron el dinamismo de la ceremonia.

    En el plano técnico, algunos asistentes reportaron que el sonido durante la presentación de Farruko no tuvo la potencia esperada en ciertos sectores del estadio.

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026
    Los fanáticos dijeron presentes durante la ceremonia. Foto. Carlos Vidal

    Lo feo

    En cuanto a la logística, se registraron inconvenientes en la organización de voluntarios y en la asignación de asientos para parte del público.

    Algunas personas reportaron cambios constantes de ubicación y falta de orientación en determinados momentos previos al inicio del espectáculo.

    También se observó que sectores cercanos a la tarima principal no estaban completamente ocupados por los atletas, al inicio de la ceremonia, lo que restó impacto visual en los primeros minutos del evento.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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