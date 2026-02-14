Lo más destacado de la primera mitad de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

Hasta el momento, solamente un récord del mundo se ha batido en los Juegos. Lo consiguió la patinadora de velocidad en pista corta Xandra Velzeboer, al completar los 500 metros en apenas 41 segundos y 399 centésimas.

La caída de Lindsey Vonn, el dominio de Johannes Hoesloft Klaebo en el esquí de fondo y la polémica por el casco del ucraniano Vladyslav Heraskevych han marcado la primera mitad de los Juegos de Milán-Cortina 2026, que llegan este sábado a su ecuador.

Las medallas

La primera mitad de los Juegos termina con Noruega dominando el medallero, con ocho oros y dieciocho metales en total. Le sigue de cerca Italia, ya que sus atletas se han subido las mismas veces al podio, pero solo seis en primer lugar. Es todo un éxito para el país organizador, que ha empleado mucho esfuerzo en hacer un buen papel en casa. Estados Unidos, con cuatro oros y catorce medallas, completa el podio general.

Entre los países con más medallas se encuentran los habituales, como Alemania, Austria o Canadá. No obstante, también hay protagonistas con menos tradición en los podios olímpicos de invierno, como Nueva Zelanda (llevan dos medallas y no habían ganado ninguna hasta 1992), Bulgaria (su récord en unos mismos Juegos son tres y ya lleva dos), Bélgica (nunca ha ganado más de dos en unos mismos Juegos y lleva una) o Letonia (su primera medalla fue en 2006 y ya tiene una).

Hay dos hombres que, por el momento, son los dueños del medallero, con tres oros cada uno: el suizo Franjo von Allmen y el noruego Johannes Hoesloft Klaebo. El primero ganó las pruebas de descenso, supergigante y combinada por equipos de esquí alpino. El segundo, las de salida masiva, esprint clásico y esquiatlón de esquí de fondo. Klaebo aspira a terminar estos Juegos con seis medallas de oro, como ya hizo en el Mundial de 2025, lo que lo convertiría, sumando sus cinco preseas anteriores, en la persona con más medallas de oro de la historia de los Juegos de Invierno.

Las estrellas

La gran figura de la primera semana de Milán-Cortina fue Lindsey Vonn. Y eso que solo compitió durante unos segundos el tercer día. La estadounidense de 41 años se había propuesto culminar su regreso triunfal al esquí alpino después de seis años retirada con un oro olímpico, incluso tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Pero, nada más empezar el descenso, se fue al suelo con un grito de dolor. Las noticias de las tres operaciones a las que se ha sometido para resolver su fractura de tibia han rivalizado en relevancia con las de las competiciones deportivas.

After Lindsey Vonn gave an update following her crash at #MilanoCortina2026, there was an outpouring of support from the sporting world and beyond, letting Lindsey know how much her journey has meant to them.



You'll always be an inspiration, @lindseyvonn ❤️#WinterOlympics… pic.twitter.com/aMjkK59oFe — The Olympic Games (@Olympics) February 10, 2026

Vonn no fue la única estrella estadounidense que falló. En patinaje artístico, todos los ojos estaban puestos en Ilia Malinin, el único hombre de la historia que ha aterrizado con éxito un cuádruple Axel en competición. Le dio el oro a Estados Unidos en el evento por equipos, remontando frente a Japón con una excelente ejecución de su programa libre. Pero ese mismo programa libre le traicionó en la categoría individual masculina. Todos sus rivales ya habían fallado y parecía que tenía el oro en su mano, cuando se cayó al hielo en dos de sus saltos. Así, le regaló la oportunidad de su vida a Mikhail Shaidorov, el kazajo, que se subió al primer cajón del podio. Malinin fue octavo, y el cuádruple Axel sigue sin haber aparecido nunca en unos Juegos.

Por su parte, Italia tuvo en Francesca Lollobrigida, sobrina nieta de Gina, la famosa actriz, una de sus grandes figuras. La patinadora de velocidad, de 35 años, demostró sobre el hielo de Milán que había podido compatibilizar la preparación en el ciclo olímpico con el nacimiento de su hijo Tommaso, en 2023. Después de una plata y un bronce en Pekín 2022, ya suma dos de los seis oros de Italia en estos Juegos (3.000 y 5.000 metros).

Y, en el medallero de Eslovenia, todo queda en familia. Los hermanos Domen y Nika Prevc, líderes de la Copa del Mundo en saltos de esquí, eran las grandes esperanzas del pequeño país europeo para subirse al podio en estos Juegos, como ya lo había sido Peter Prevc, el hermano mayor, en los de 2014 y 2022. Aunque los pequeños de la familia no consiguieron el objetivo del oro a nivel individual en trampolín normal (ella fue plata; él, sexto), hicieron sonar el himno de Eslovenia en la competición por equipos mixtos.

Los récords

Hasta el momento, solamente un récord del mundo se ha batido en los Juegos. Lo consiguió la patinadora de velocidad en pista corta Xandra Velzeboer, al completar los 500 metros en apenas 41 segundos y 399 centésimas. Ella misma era la dueña de la anterior mejor marca mundial, que consiguió en 2022 (41.416).

What a statement from the Netherlands at Milano Cortina 2026!



🥇 Xandra Velzeboer storms to gold in the women’s 500m.

🥇 Jens van 't Wout dominates the men’s 1000m.



Two champions. One powerhouse federation. 🇳🇱🔥



Congratulations to the Dutch short track team — proud to support… pic.twitter.com/9n4sFzzBr7 — DARTFISH (@dartfish) February 13, 2026

El patinaje de velocidad (cuatro) y su homólogo en pista corta (dos) son las dos únicas disciplinas en las que se han batido récords olímpicos, hasta un total de seis. Tres de ellos los consiguieron los Países Bajos (1.000 metros femeninos en patinaje de velocidad y 500 metros femeninos y relevos mixtos en pista corta); los otros tres se los repartieron Estados Unidos (1.000 metros masculinos), Noruega (5.000 metros masculinos) e Italia (3.000 metros femeninos).

Otros récords tienen que ver con el número de medallas. El caso de Johannes Hoesloft Klaebo, que ha igualado el récord de ocho oros olímpicos de invierno, es el más claro, sobre todo porque podría llevar ese registro hasta once en estas mismas Olimpiadas. La patinadora de velocidad en pista corta italiana Arianna Fontana, por su parte, se convirtió en la primera mujer en obtener medalla en seis ediciones consecutivas de los Juegos de invierno, todas desde Turín 2006, cuando tenía solo 15 años.

Las polémicas

Al margen de lo deportivo, otros temas se han colado en los titulares de estos Juegos. El ucraniano Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, realizó un entrenamiento oficial de skeleton con un casco en el que aparecían varios deportistas fallecidos durante la guerra de Ucrania. El Comité Olímpico Internacional (COI) le prohibió utilizarlo en competición por violar la Carta Olímpica, al considerarlo un acto político. Heraskevych volvió a usarlo en otro entrenamiento, por lo que el COI lo expulsó de los Juegos. El atleta presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), pero ha sido desestimado. “No me arrepiento de defender mi dignidad, continúo con la lucha”, declaró.

No ha sido la única polémica relacionada con la política. El presidente de Estados Unidos Donald Trump calificó de “auténtico perdedor” al esquiador de su país Hunter Hess después de que este afirmara que representar a Estados Unidos le despertaba sentimientos encontrados y que no era “el mayor fan” de lo que estaba sucediendo en su nación. “No debería haberse presentado para formar parte del equipo, y es una pena que esté en él”, añadió Trump.

Otras anécdotas de estos Juegos fueron más personales. El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid anunció en la rueda de prensa posterior a ganar el bronce individual de biatlón que había sido infiel a su novia. “Hace seis meses conocí al amor de mi vida. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome”, explicó a los medios. La mujer declaró en la prensa noruega que le seguía resultando difícil perdonarle.