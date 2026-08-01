Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour de Francia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) se convirtió en la primera líder del Tour de Francia femenino, que se disputa hasta el 9 de agosto, tras ganar la etapa inaugural en un esprint de un grupo reducido entre las favoritas para la clasificación general.

El segundo puesto fue para Kim Le Court, la velocista del AG Insurance - Soudal, y el tercero para Demi Vollering (FDJ - Suez), que había intentado descolgar a sus rivales en la parte más dura de la última subida, sin éxito. Entraron en un grupo en el que también estaban ciclistas como Pauline Ferrand-Prévot (Visma), vigente campeona, Elisa Longo Borghini (UAE) o Kasia Niewiadoma (CANYON).

🏁 Stage win + yellow jersey for Lorena Wiebes ! 💛



🏁 Coup double pour Lorena Wiebes qui s'impose à Lausanne et prend le @MaillotJauneLCL ! 💛#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/UrQE3zkil2 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 1, 2026

La primera etapa, con salida y llegada en la localidad suiza de Lausana y 138 kilómetros de recorrido, comprendía tres cotas de tercera categoría en el tramo intermedio y un repecho final de cuarta, en la côte Saint-François (2,6 kilómetros al 4,6 % de pendiente), con la línea de meta en lo más alto.

Las primeras en moverse, nada más darse la salida oficial, fueron la neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels) y la española Idoia Eraso (Laboral Kutxa). Viendo que el pelotón respetaba su intento de fuga, se les unieron la checa Nikola Noskova (Cofidis) y la francesa Océane Mahé (Ma Petite Entreprise).

Unos kilómetros más adelante, las canadienses Alison Jackson (St. Michel - Preference Home - Auber93) y Kiara Lylyk (Mayenne) se lanzaron en persecución del cuarteto de cabeza, pero no pudieron alcanzarlas. En poco más de 20 kilómetros, las cuatro escapadas tenían una ventaja superior a los tres minutos y medio respecto al pelotón, ventaja que llegó a superar los seis minutos.

🥇 A sixth medal for Lorena Wiebes, celebrating her sixth stage win at the Tour de France Femmes avec Zwift.



Sixième médaille pour Lorena Wiebes, récompensant sa sixième victoire d'étape sur le Tour de France Femmes avec @GoZwift 🏆#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/C6PWNuW9SY — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 1, 2026

Entonces, pasado el ecuador de la etapa, el pelotón se puso el mono de trabajo. La intensidad que se alcanzó, con Demi Vollering (FDJ - Suez) en persona llegando a dar algún relevo, redujo el grupo a la mínima expresión, con apenas 15 corredoras en el momento álgido de la persecución a las escapadas.

La ciclista del Lidl-Trek Amanda Spratt aprovechó una aceleración para salir a la caza de la fuga. Antes de que las alcanzara, Mahé se descolgó y Noskova saltó a su vez para irse en solitario en cabeza de carrera. Sin embargo, Spratt, ya con Rijnbeek y Eraso, neutralizó el intento de la checa.

Entre tanto, con la falta de coordinación entre las escapadas, el pelotón ya estaba a apenas 10 segundos. Las escapadas se reintegraron en el pelotón a falta de 6 kilómetros para el final. En la subida final a Saint-François, con todo el grupo reunido, los movimientos empezaron en la parte más dura, a 1,5 kilómetros de la meta.

Los equipos más importantes del pelotón, con muchos efectivos, fueron ocupando posiciones en la parte delantera, subiendo el ritmo hasta seleccionar el grupo. Los nervios provocaron alguna caída, como la de la polaca Dominika Włodarczyk (UAE Team) y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).

Un movimiento de Demi Vollering redujo todavía más el número de aspirantes para la victoria de etapa, pero no fue capaz de descolgar a Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), especialista en finales ajustados. La neerlandesa aceleró en el último tramo, que no tenía una pendiente tan pronunciada como para favorecer a las mejores escaladoras, y se hizo con la victoria en el esprint.

La segunda etapa comprende 147,9 kilómetros entre las localidades de Aigle y Ginebra, todavía en territorio suizo. Volverá a ser un día de terreno quebrado, con muchas cotas cortas pero intensas: tres puertos de tercera categoría y otros dos de cuarta antes de un tramo final más favorable para las velocistas.