Los 10 datos que debes conocer del Panamá vs. República Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pitazo inicial será a las 7:45 de la noche ante cerca de 24 mil aficionados en el coloso de Juan Díaz.

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final y este miércoles la selección de Panamá vivirá una noche especial cuando reciba a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Más allá de tratarse de un partido amistoso, el encuentro representa la despedida del equipo nacional ante la Marea Roja antes de viajar a Norteamérica para afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

También podría marcar el último encuentro de Thomas Christiansen dirigiendo a Panamá en suelo patrio, tomando en cuenta que el contrato del técnico hispano-danés finaliza después del Mundial y todavía no existe una confirmación oficial sobre una posible renovación.

Con un estadio lleno y la ilusión mundialista a flor de piel, repasamos diez datos que debes conocer antes del pitazo inicial.

1. Panamá nunca ha perdido ante República Dominicana

El historial favorece ampliamente a la selección panameña. En seis enfrentamientos entre ambas selecciones absolutas, Panamá registra cinco victorias y un empate, manteniéndose invicta ante los caribeños desde el primer duelo disputado en 1986.

2. La última vez que se enfrentaron terminó en goleada

El antecedente más reciente se remonta al 8 de junio de 2021, cuando Panamá derrotó por 3-0 a República Dominicana en el Estadio Rod Carew en un encuentro correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Aquella noche anotaron Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman.

3. Dos de los goleadores de aquel partido siguen siendo piezas importantes

De los tres jugadores que marcaron en la última victoria sobre los dominicanos, dos aparecen en la convocatoria para este amistoso: Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman.

4. José Córdoba celebra su cumpleaños en día de partido

El defensor del Norwich City cumple este miércoles 25 años de edad.

Córdoba suma 31 partidos con la selección absoluta y es una de las principales cartas defensivas del equipo nacional. Además, en marzo pasado anotó su primer gol con la camiseta de Panamá.

5. Andrés Andrade está a un paso de los 50 partidos

Si ve acción ante República Dominicana, el defensor central del LASK Linz alcanzará la marca de 50 encuentros internacionales con la selección mayor.

Andrade debutó en noviembre de 2018 frente a Honduras y llega a esta convocatoria después de conquistar la Liga y la Copa de Austria durante la temporada recién finalizada.

6. Los convocados representan a 17 países distintos

La actual selección panameña refleja el crecimiento internacional de sus futbolistas.

Los 28 convocados militan en clubes de Arabia Saudita, Azerbaiyán, Austria, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Honduras, Inglaterra, Israel, México, Panamá, Rusia, Turquía y Venezuela.

7. Solo cuatro jugadores pertenecen a clubes de la LPF

Mientras la mayoría de los convocados desarrollan sus carreras en el extranjero, únicamente cuatro futbolistas militan actualmente en equipos de la Liga Panameña de Fútbol.

Se trata de Eric Davis, Iván Anderson, Alberto Quintero y José Murillo.

8. Ismael Díaz y José Fajardo llegan como los máximos goleadores activos

Los dos delanteros encabezan la lista de goleadores presentes en la convocatoria con 17 tantos cada uno.

Detrás aparecen Cecilio Waterman con 14 anotaciones y Yoel Bárcenas con 10.

9. Tres referentes mundialistas quedaron fuera

La lista para enfrentar a República Dominicana no incluye a tres futbolistas de amplio recorrido internacional: Luis Mejía, Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Entre los tres acumulan 287 partidos con la selección absoluta, por lo que sus ausencias representan una oportunidad para que otros jugadores sumen minutos antes del Mundial. Todos buscan recuperarse de lesiones musculares.

10. Toronto será la casa de Panamá antes del debut mundialista

Después del amistoso de este miércoles y del último examen frente a Bosnia y Herzegovina el próximo sábado en St. Louis, la delegación panameña viajará a Toronto, Canadá.

Allí establecerá su campamento base para completar la preparación final antes de afrontar una nueva participación en la Copa Mundial de la FIFA, el mayor desafío del fútbol panameño en los próximos años.