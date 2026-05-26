Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Mundial 2026

    Los 26 de Panamá: Sorpresas, ausencias y reservas

    Humberto Cornejo / Guillermo Pineda G.
    Los 26 de Panamá: Sorpresas, ausencias y reservas

    Luego del anuncio de los 26 futbolistas panameños convocados por Thomas Christiansen para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los periodistas Humberto Cornejo y Guillermo Pineda analizan −desde la redacción de La Prensa− lo sucedido la mañana de este martes en el edificio de la Administración del Canal de Panamá.

    Kadir Barría, el nombre más esperado, fue colocado como jugador reserva, junto a Víctor Griffith, Iván Anderson y José Murillo.

    César Yanis y Jorge Gutiérrez, dudas hasta última hora con parte del listado del entrenador hispano-danés.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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