Los 26 de Panamá: Sorpresas, ausencias y reservas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego del anuncio de los 26 futbolistas panameños convocados por Thomas Christiansen para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los periodistas Humberto Cornejo y Guillermo Pineda analizan −desde la redacción de La Prensa− lo sucedido la mañana de este martes en el edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Kadir Barría, el nombre más esperado, fue colocado como jugador reserva, junto a Víctor Griffith, Iván Anderson y José Murillo.

César Yanis y Jorge Gutiérrez, dudas hasta última hora con parte del listado del entrenador hispano-danés.