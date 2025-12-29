Los 49ers derrotan a Chicago y se jugarán el liderato contra Seattle en horario estelar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los San Francisco 49ers superaron este domingo a los Chicago Bears por 42-38 en un partido de alto voltaje ofensivo y ahora se jugarán el primer puesto de la Conferencia Nacional frente a los Seattle Seahawks en un duelo directo en la decisiva semana 18.

49ers y Bears llegaban a este partido con un balance de 11-4. Con los Seahawks en 13-3, el equipo que perdiera quedaba fuera de la pelea por el primer puesto de la Conferencia Nacional.

Los Bears (11-5) ya aseguraron el título de la división Norte, con lo que tendrán ventaja de local en la primera ronda de ‘playoffs’.

Por su parte, Seahawks (13-3) y 49ers (12-4), que compiten en la división Oeste, se juegan no solo el liderazgo de la Conferencia Nacional y un ‘bye’ en la primera ronda, sino también evitar caer como equipo ‘wild card’ y perder así el valioso factor cancha.

La NFL confirmó que el duelo entre Seattle y San Francisco se jugará este sábado 3 de enero a partir de las 8:15 de la noche.

Defensas desquiciadas

El Levi’s Stadium de Santa Clara fue testigo de un partido eléctrico entre 49ers y Bears, a exactamente seis semanas del Super Bowl LX que se disputará en este mismo escenario.

Fue un auténtico festival ofensivo con 11 ‘touchdowns’, defensas que no pudieron frenar a sus rivales y un marcador que nunca se abrió a más de una posesión.

El mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, brilló con dos ‘touchdowns’ a la carrera y tres pases de anotación, completando 24 de 33 intentos para 303 yardas totales.

Por su parte, Caleb Williams, el quarterback de los Bears, colocó 25 de 42 pases, dos de anotación, para 330 yardas.

Williams, sin embargo, no logró conectar el pase que, con el tiempo agotado y a solo dos yardas de la zona de anotación, habría dado a los Bears una victoria épica.

Todo comenzó con una intercepción de T.J. Edwards en la primera jugada del partido, que se convirtió en el primer touchdown con apenas 15 segundos disputados desde el saque inicial.

Los 49ers respondieron con una serie ofensiva de 3 minutos y 48 segundos para igualar el partido con anotación de Jake Tonges.

Ese fue el pistoletazo de un rápido intercambio de golpes que dejó el marcador 14-14 al final del primer cuarto. Purdy anotó su primer ‘touchdown’ tras una serie de tres jugadas y 66 yardas en 1:21, rápidamente respondida por Williams con un pase de 35 yardas a Luther Burden III, anotando en una serie de 1:54.

Al descanso, el resultado era del 28-21 después de que Christian McCaffrey anotase para los 49ers, encontrando la respuesta de Colston Loveland tras otro espectacular pase de 36 yardas de Williams. Purdy dio la ventaja a San Francisco con su segundo ‘touchdown’ antes de desfilar a vestuarios.

D’Andre Swift empató para los Bears y Kyle Juszczyk volvió a poner por delante a los 49ers en el tercer cuarto, que terminó 35-28.

Al abrir el último cuarto, Swift anotó por segunda para el 35-35.

La defensa de los 49ers dio un paso al frente y logró frenar la siguiente serie ofensiva de los Bears en la yarda 11, forzando a Cairo Santos a un ‘field goal’ que puso a Chicago por delante, aunque ya jugando contra el reloj.

San Francisco respondió con un touchdown de Jauan Jennings para el 42-38, dejando a los Bears una última posesión de algo más de tres minutos, una situación que esta temporada Chicago había resuelto con victoria en seis ocasiones.

Pero esta vez no pudo ser. Los Bears avanzaron hasta la yarda 2 de San Francisco con apenas cuatro segundos en el reloj. Sofocado por los 49ers, Williams lanzó un pase corto que rebotó en el suelo antes de que Jahdae Walker lo pudiese atrapar. Fin del partido.