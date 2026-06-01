Los 500 KM de Panamá llegan para escribir un nuevo capítulo del automovilismo nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pilotos de más de 16 países competirán en la carrera de resistencia, con estrategia obligatoria de ‘pits’ que ofrecerá un desafío adicional para todos los equipos.

El próximo 6 de junio volverá a sentirse la emoción del automovilismo en el Autódromo Panamá con el relanzamiento de los históricos 500 KM de Panamá. Una competencia que busca rescatar uno de los nombres más emblemáticos del automovilismo nacional, mientras incorpora nuevas experiencias para pilotos y aficionados.

George Hazbun, gerente de experiencias del Autódromo Panamá, explicó que el evento retoma una tradición que se remonta a las décadas de 1960 y 1970, aunque en esta ocasión contará con un formato diferente.

George Hazbun, gerente de experiencias del Autódromo Panamá. Foto: Carlos Moore

“Es un nombre muy icónico para el automovilismo panameño. Poder recuperarlo y traerlo de vuelta es un honor para nosotros”, señaló Hazbun.

La jornada reunirá cerca de 60 vehículos distribuidos entre las categorías GT Challenge, TCR Panamá y Turismo Nacional. Esta última contará con cuatro divisiones de Súper Turismo, mientras que GT Challenge presentará categorías como GTS, GTS Light, GTS Turbo y GTS Junior, permitiendo la participación de vehículos con diferentes niveles de potencia y preparación.

Uno de los principales atractivos será la presencia de pilotos internacionales de más de 16 países. Entre ellos destacan los costarricenses Gustavo Ortega y Danny Formal, quienes llegan como una de las duplas favoritas a bordo del Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 del equipo AP Racing.

Gustavo Ortega detrás del volante del Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 del equipo AP Racing. Foto: Cortesía Autódromo Panamá

Además, destacados pilotos panameños como Solly Betesh, Luis Ramírez, John Chocrón, Sebastián Guerra y otros estarán detrás del volante, reforzando el nivel competitivo del automovilismo local junto al resto de los representantes de la región.

La acción de los 500 KM de Panamá, al tratarse de una carrera de resistencia, incorporará una novedad estratégica: una parada obligatoria en pits para cambiar las cuatro llantas. Esta medida obligará a los equipos a coordinar sus estrategias y podría definir el resultado final de la competencia.

“Ya no dependerá únicamente del piloto. El trabajo del equipo en los pits también podrá marcar la diferencia entre ganar o perder”, explicó Hazbun.

El evento forma parte de la evolución constante del Autódromo Panamá, que desde su inauguración en 2024 ha ampliado su oferta más allá de las competencias de motor. Recientemente fue sede del Spartan Race Panamá, que reunió a cerca de 700 participantes, y ya se prepara para albergar conciertos y nuevos eventos internacionales.

Con una mezcla de velocidad, estrategia, pilotos internacionales y nuevas experiencias para el público, los 500 KM de Panamá buscan consolidarse como uno de los principales espectáculos del deporte motor en Centroamérica y continuar impulsando el crecimiento del automovilismo en el país.