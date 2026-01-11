Los Bears obran otro milagro, remontan un 3-21 ante los Packers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Chicago Bears, el equipo que más partidos ha remontado en el último cuarto en esta temporada, obraron este sábado otro milagro, al reponerse de un 3-21 y al triunfar 31-27 frente a los Green Bay Packers, sus históricos rivales, para plantarse en la ronda divisional de los ‘playoffs’ de la NFL.

Los Bears regresaron al escenario de ‘playoffs’ por primera vez en cuatro años y lo hicieron por todo lo alto, con un cuarto período de 25-6 en el que el mariscal de campo Caleb Williams se reivindicó con dos pases de ‘touchdown’.

Los campeones del Norte de la NFC se acostumbraron a sufrir en este curso. Y también a sacarse de apuros en los cuartos períodos. La de este sábado fue su séptima remontada en el último segmento.

Se desató una fiesta en el campo y en las gradas del Soldier Field en la fría noche de Chicago, y aun más porque los Bears lo tenían perdido al descanso. Green Bay saltó al terreno de juego con las ideas claras y se llevó a los vestuarios una merecida ventaja 21-3, con tres pases de anotación de Jordan Love.

Los Bears no encontraban maneras de contener la ofensiva de los Packers y Caleb Williams acumulaba pases incompletos y dos intercepciones.

Pero la charla del técnico Ben Johnson al descanso funcionó para los Bears, que en la segunda mitad anularon a Love y ofrecieron a Caleb Williams la posibilidad de reabrir el partido.

Aún así, el ‘QB’ siguió atascado en el tercer período y los Bears solo pudieron anotar gracias al pie del pateador brasileño Cairo Santos. Sus dos goles de campo acercaron a Chicago en el 21-9, pero los Packers seguían en control del choque.

Fue en el cuarto período cuando saltó la chispa. DeAndre Swift anotó el primer TD de la noche de Chicago con una carrera de seis yardas que subía el 21-16 al luminoso y volvía a meter al público en el partido.

La respuesta de los Packers fue contundente. Jordan Love sacó a Green Bay de un primer down y veinte y acabó entregando a Matthew Golden un pase de anotación de 23 yardas.

Faltaban poco más de seis minutos y los Bears estaban abajo 27-16. Pero en ese momento Caleb Williams aumentó el nivel y lideró una nueva épica remontada.

Línea de ocho yardas para el TD de Olamide Zaccheaus y, tras un fallo del pateador de los Packers, Brandon McManus, los Bears recuperaron el balón.

Williams se encomendó a su mejor receptor, DJ Moore, quien atrapó el envío de 25 yardas por la izquierda para completar la remontada de Chicago.

Con el 31-27 y un solo tiempo muerto a disposición, Jordan Love hizo lo posible para alimentar las esperanzas de los Packers. Salvó un cuarto down y siete y llegó al pase del Ave María, que no funcionó.

Williams acabó el partido con 361 yardas lanzadas, dos pases de anotación y dos interceptaciones para los Bears. Love sumó 323 yardas y cuatro pases de anotación, sin intercepciones.

Los Bears vuelan a la ronda divisiones de los ‘playoffs’, y lo harán seguros de disputar ese partido en el Soldier Field.