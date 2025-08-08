Panamá, 08 de agosto del 2025

    Los Boston Celtics extienden el contrato del entrenador Joe Mazzulla

    EFE
    Mazzulla llevo a los Cesltics a la victoria en la temporada 2023-2024

    Los Boston Celtics anunciaron este viernes la extensión del contrato de su entrenador, Joe Mazzulla, quien dirigió a la franquicia más laureada de la NBA a su 18º campeonato en la temporada 2023-2024.

    “Estamos muy emocionados de que Joe haya aceptado extender su contrato con los Celtics”, declaró en un comunicado el presidente de Operaciones de Baloncesto de los Celtics, Brad Stevens.

    Los de verde no precisaron, sin embargo, por cuantos años le extendieron el contrato.

    Mazzulla llegó como entrenador asistente a los Celtics hace siete temporadas, y fue nombrado entrenador principal del equipo en febrero de 2023.

    Con él al mando del banquillo, los del estado de Massachusetts acumulan 182 victorias y 64 derrotas en temporada regular, lo que les ha servido para viajar siempre a la postemporada.

    Pero la lesión de Jayson Tatum, una de las máximas estrellas de la franquicia, que se rompió el tendón de Aquiles durante los últimos playoffs y que probablemente le hará perderse toda la próxima temporada, supondrá un auténtico reto para las aspiraciones de los Celtics.

    EFE

    Agencia de noticias


