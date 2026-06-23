Panamá, 23 de junio del 2026
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    Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat

    El jugador fue traspasado de Milwaukee Bucks a Miami Heat en un histórico intercambio que sacude la NBA, según reportes de ESPN.

    EFE
    Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat
    Giannis Antetokounmpo, durante un partido. EFE/JOHN G. MABANGLO

    Los Milwaukee Bucks acordaron este lunes el traspaso del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y una de las grandes estrellas de la liga, a los Miami Heat, según informó ESPN.

    Antetokounmpo, de 31 años, fue traspasado junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del ‘draft’.

    El traspaso de Antetokounmpo, que afrontaba su última temporada de contrato con los Bucks, estaba llamado a ser el gran movimiento del mercado de la NBA para este verano.

    Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat

    Los rumores sobre una posible salida del griego de Milwaukee circulaban desde hacía un par de temporadas.

    Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

    Los Bucks, entrenados por el ya cesado Doc Rivers, quedaron fuera de los playoff por primera vez en la última década.

    EFE

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