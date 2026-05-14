Panamá, 14 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NBA

    Los Cavaliers asaltan Detroit en la prórroga y se adelantan 3-2

    James Harden terminó el partido con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, Donovan Mitchell sumó 21 puntos para los Cavaliers y Max Strus otros 20.

    EFE
    Los Cavaliers asaltan Detroit en la prórroga y se adelantan 3-2
    Donovan Mitchell y James Harden conversan en el desarrollo del juego 5 entre Cavaliers y Pistons. Cortesía

    Los Cleveland Cavaliers derrotaron este miércoles a los Detroit Pistons por 113-117 en la prórroga, firmaron su primer triunfo a domicilio en estos ‘playoff’ y tomaron ventaja de 3-2 en su semifinal del Este.

    Los Cavaliers habían caído en sus cinco salidas previas -tres en Toronto y dos en Detroit-, pero han hecho del Rocket Arena en un fortín, con pleno de seis victorias.

    Este miércoles, todo apuntaba a otra derrota fuera de Cleveland cuando, a tres minutos del final, los Pistons se colocaron 103-94 con un triple de Tobias Harris.

    Pero con un parcial final de 0-9 -con siete puntos de Evan Mobley-, los Cavaliers pudieron empatar el partido y forzar la prórroga.

    Donovan Mitchell dispuso de la última posesión para ganar sobre la bocina, pero Ausar Thompson le arrebató el balón cuando se disponía a lanzar.

    El final fue polémico, ya que Jarrett Allen zancadilleó a Thompson en una acción que apuntaba a falta clara, pero los árbitros no señalaron la infracción ni enviaron al jugador de Detroit a la línea de tiros libres.

    James Harden y los Cavaliers se apoderaron de la prórroga, que dominaron de la primera a la última posesión.

    “Donovan estaba un poco cansado, ¿sabes? así que vi mi oportunidad de salir ahí fuera, ser agresivo y generar jugadas, y eso fue lo que hice”, dijo Harden en declaraciones a pie de pista tras firmar la victoria.

    ‘La Barba’ terminó el partido con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, Donovan Mitchell sumó 21 puntos para los Cavaliers y Max Strus otros 20. Evan Mobley firmó 19 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, mientras que Jarrett Allen 16 puntos y 10 rebotes.

    Para los Pistons, que llegaron a ir 15 puntos arriba antes del descanso, Cade Cunningham fue autor de 39 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, por los 19 puntos de Daniss Jenkins y los 13 de Tobias Harris.

    La semifinal regresa ahora a Cleveland para el sexto partido, que podría ser definitivo, este viernes.

    “Son un equipo defensivamente muy, muy, muy intenso, y hemos visto lo que han hecho. Han remontado un 3-1 (a los Orlando Magic). Así que desde el inicio del partido tenemos que asegurarnos de que nuestra mentalidad es la correcta”, dijo Harden.

    Pistons y Cavaliers pugnan por un lugar en la final del Este, en la que les esperan los New York Knicks desde el pasado domingo.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Funcionarios, transportistas y trabajadores portuarios, entre los aprehendidos por contaminación de contenedores. Leer más
    • Tribunal ratifica decisión de no imponer medidas cautelares a imputados por presunto peculado en el Ifarhu. Leer más
    • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más