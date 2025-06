Los Celtics envían a Kristaps Porzingis a Atlanta

Los Boston Celtics alcanzaron un acuerdo este martes para enviar al letón Kristaps Porzingis a los Atlanta Hawks e incorporaron a Georges Niang, adelanta la cadena ESPN.

La operación involucra a tres franquicias: Celtics, Hawks y los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Boston will always be special in my heart. Huge thank you to the organization, coaches, staff, my teammates and the fans! Class organization. Forever grateful. ☘️ pic.twitter.com/z1KhKocN1I

Boston envió al pívot letón a los Hawks junto a una elección de segunda ronda del draft, Teranc Mann recaló en los Nets y Niang jugará con la camiseta verde de los Celtics, que también reciben una elección de segunda ronda del draft, según la fuente citada.

Atlanta, Boston and Brooklyn are making a three-team trade to send Kristaps Porzingis and a 2nd-round pick to the Hawks, Terance Mann and Atlanta's No. 22 pick to the Nets, and Georges Niang and a 2nd-rounder to the Celtics, per @ShamsCharania pic.twitter.com/rUka9xr5D7