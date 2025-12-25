Los Chiefs anuncian mudanza del Arrowhead Stadium

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Clark Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs el equipo más ganador de la NFL de la última década, anunció que el equipo dejará el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, por un nuevo estadio en 2031.

“Hemos firmado un acuerdo con el estado de Kansas para albergar el fútbol americano de los Chiefs a partir de la temporada 2031 de la NFL. En los próximos años, vamos a diseñar y construir un estadio techado de vanguardia”, afirmó el dueño del equipo.

Los Kansas City Chiefs, que fueron fundados por Lamar Hunt, padre de Clark, dejarán el estado de Missouri, donde juegan desde 1963, para trasladarse a Kansas, estado vecino en el Medio Oeste estadounidense.

“Lamar Hunt fue un pionero, un visionario. Desde la fundación de la Liga Americana de Fútbol Americano hasta su fusión con la NFL, papá siempre miró hacia el futuro e impulsó el deporte durante casi medio siglo. En cada paso puso por delante a los aficionados y siempre pensó en la próxima generación”, dijo el actual propietario.

En ese futuro, dijo, está el albergar un Super Bowl, una vez que su equipo tenga terminado su nuevo estadio.

“El beneficio para toda la región será monumental. Un estadio de este calibre pondrá a Kansas City en la contienda por el Super Bowl y otros eventos de talla mundial. Este nuevo centro de entrenamiento y una sede central permitirán a los Chiefs seguir atrayendo a los mejores talentos”.

Los Kansas City Chiefs tienen una larga tradición en la NFL desde que se juegan los Super Bowls. Protagonizaron la primera edición del juego por el título de la NFL, correspondiente a la temporada de 1966, que perdieron ante los Green Bay Packers el 15 de enero de 1967.

Obtuvieron su primer trofeo Lombardi en el Super Bowl IV con triunfo sobre Minnesota Vikings.

Luego de una larga sequía, en el presente siglo se convirtieron en la dinastía dominante en la NFL en la reciente década en la que han disputado cinco de las últimas seis ediciones del Super Bowl, de las que han ganado tres, un legado que Clark Hunt confió en ampliar con sus aficionados en su nueva casa.

“Será difícil despedirnos del Arrowhead Stadium en unos años. Como a muchos de ustedes, Arrowhead nos trae recuerdos familiares y momentos inolvidables. Pero la verdad es que lo que hace que los partidos de los Chiefs sean tan especiales son ustedes, los aficionados”, concluyó.