¿Los Chiefs podrán hacer historia en la NFL?

Escuchar audio noticia

Los Kansas City Chiefs tienen la oportunidad de escribir una de las historias más importantes de la NFL, al tener la posibilidad de convertirse en el primer equipo en lograr un tricampeonato en esta liga.

Pero los Chiefs no tendrán el camino nada fácil, ya que en su conferencia tendrán rivales como los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals, mientras que en la Nacional contarán con contrincantes de la talla de los Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y los Detroit Lions.

Take him down, Trent 💪 pic.twitter.com/9Gz6aW3rdJ