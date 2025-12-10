Panamá, 10 de diciembre del 2025

    NFL

    Los Colts, Ravens y Chiefs, obligados a ganar en la semana 15 de la NFL

    EFE
    Los Colts, Ravens y Chiefs, obligados a ganar en la semana 15 de la NFL
    Los Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Kansas City Chiefs están urgidos de una victoria previo a la Semana 15 de la NFL. Cortesía: Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Kansas City Chiefs.

    Los Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Kansas City Chiefs están obligados a ganar en sus partidos de la semana 15 de la temporada de la NFL para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los ‘playoffs’.

    Los Colts apretaron el martes pasado el botón de emergencia para traer del retiro a Philip Rivers, veterano quarterback de 44 años, ante las lesiones de Daniel Jones, Anthony Richardson y el novato Riley Leonard, sus tres pasadores de la plantilla.

    Con Jones y Richardson fuera de la campaña, si Leonard no se recupera de la lesión de ligamento cruzado posterior, Rivers tendrá que poner en pausa sus aspiraciones de ingresar al Salón de la Fama, para tomar el mando y tratar de llevar a la victoria a Indianapolis en su visita de este domingo a los Seattle Seahawks, que pugnan por la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

    Una derrota de Colts, tercero en el Sur de la Conferencia Americana (AFC), lo alejaría de los playoffs.

    La situación de Indianapolis es similar a la que atraviesan los Ravens, segundos en el Norte de la AFC con marca de 6-7, que viajarán a la casa de los Cincinnati Bengals.

    Lamar Jackson debe conducir a su equipo al triunfo y esperar una caída de los Steelers para llegar a la última semana de la campaña con la oportunidad de remontar la cima de su división, único camino en el Norte para llegar a los playoffs.

    La situación de los Chiefs es más apremiante, porque además de estar obligados a doblegar el domingo a Los Angeles Chargers, requieren de una combinación de resultados para no quedarse fuera de la postemporada por primera vez desde el 2014.

    Entre los 14 juegos programados para el domingo, también destacan el choque entre los New England Patriots, que lucha por el primer lugar de la AFC, y los Buffalo Bills, que se aferran a mantenerse en posiciones de playoffs.

    La visita de los Green Bay Packers, líderes del Norte de la NFC, a los Denver Broncos, número uno de la Nacional, y el duelo de Los Angeles Rams, el mejor de la NFC, ante los Detroit Lions, a los que sólo les sirve ganar para mantener vivas sus opciones.

    La semana 15 arrancará este jueves, cuando los Tampa Bay Buccaneers defiendan el liderato del Sur de la NFC ante los Atlanta Falcons, y concluirá el lunes con el juego entre Pittsburgh Steelers, que no pueden darse el lujo de caer para sostener el mando del Norte de la AFC, y los Miami Dolphins, que prácticamente están eliminados.

    Partidos de la semana 15 de la temporada de la NFL:

    Jueves 11:

    • Buccaneers-Falcons

    Domingo 14:

    • Bears-Browns

    • Bengals-Ravens

    • Chiefs-Chargers

    • Patriots-Bills

    • Giants-Commanders

    • Eagles-Raiders

    • Jaguars-Jets

    • Texans-Cardinals

    • Broncos-Packers

    • Rams-Lions

    • Saints-Panthers

    • 49ers-Titans

    • Seahawks-Colts

    • Cowboys-Vikings

    Lunes 15:

    • Steelers-Dolphins

    EFE

    Agencia de noticias

