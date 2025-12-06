Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo

Exclusivo Suscriptores

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Después de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de 2026, la atención de los panameños se tornó hacia la espera del sorteo del certamen. El sorteo es uno de los momentos más emocionantes de la previa del torneo, ya que allí es donde los equipos participantes conocen tanto sus rivales como las sedes donde disputarán sus tres partidos de la fase de grupos.

Ese momento tan esperado ya llegó y pasó. Este viernes Panamá conoció que volverá a cruzarse con Inglaterra, rival en Rusia 2018. De igual forma, compartirá grupo con Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y semifinalista en 2022, y con Ghana, que estuvo muy cerca de alcanzar las semifinales en Sudáfrica 2010.

Este sábado, la FIFA reveló las sedes de cada uno de los partidos de la fase de grupos, incluyendo las de Panamá. Los panameños jugarán sus primeros dos partidos, ante Ghana y Croacia, en Toronto, el 17 y 23 de junio, respectivamente. El último enfrentamiento de la fase de grupos será el sábado 27 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, contra Inglaterra.

Teniendo ya esa información, es hora de que, si uno pretende ir a ver a la selección en el Mundial, saque la calculadora y evalúe cuánto costará.

Cuánto costará ir a Toronto

Empecemos por Toronto, la primera ciudad donde Panamá jugará —y donde disputará dos partidos—. Los costos revisados están calculados en base a una sola persona.

Pasaje: Debido a la alta demanda por el Mundial y la cantidad de vuelos, los precios están más altos de lo habitual. Un pasaje ida y vuelta cuesta actualmente aproximadamente $865.

Estadía: El primer juego de Panamá en Toronto es el 17 de junio y el segundo el 23. Asumiendo llegada el día 15 y regreso el 24, lo más económico con buenas reseñas en Booking ronda los $100 por noche, para un total aproximado de $900. Estas opciones se agotarán rápidamente.

Comida y transporte: Toronto es una de las ciudades más grandes y con mejor transporte de Canadá. Si se estiman $10 para desayuno, $30 para almuerzo, $20 para cena y $20 diarios en transporte, el gasto sería de $80 diarios, unos $720 en total por nueve días.

Boletos para los partidos: Canadá alberga solo 13 partidos y Toronto es el estadio más pequeño del Mundial. Los dos primeros partidos de Panamá no serán de alta demanda. Basados en precios de categoría 3, podrían costar unos $60 cada uno, para un total de $120.

Total estimado en Toronto:≈ $2,605

Cuánto costará ir al partido en Nueva Jersey

El último partido de Panamá en la fase de grupos será contra Inglaterra, el 27 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey. Aunque el estadio queda en Nueva Jersey, está muy cerca de Nueva York, una de las ciudades más costosas de Estados Unidos.

Pasaje: Para un viaje corto, del 25 al 29 de junio, el pasaje ida y vuelta cuesta aproximadamente $865.

Estadía: Nueva York es cara en cualquier época, pero con el Mundial aún más. Por ello se recomienda buscar en Nueva Jersey. En Hoboken, lo más económico con buenas reseñas ronda los $750 por noche, para un total aproximado de $3,000 por cuatro noches.

Comida y transporte: Calculando similar a Toronto, $80 diarios, por cinco días serían $400.

Boleto para el partido: El rival es Inglaterra, una de las aficiones que más viaja. Además, la FIFA aplicará precios dinámicos. Aunque los precios base rondan entre $75 y $90, un valor razonable para este partido, por sede y demanda, es aproximadamente $120.

Total estimado en Nueva Jersey: $4,365

Recomendación final

Si realmente deseas ir a ver a Panamá en el Mundial, reserva lo antes posible. No te preocupes si aún no tienes entradas: peor sería tener boletos pero no encontrar vuelos u hospedaje accesible.

Y si tienes familiares o amigos en Toronto o Nueva Jersey, este es el momento de levantar el teléfono.